Бронепоезд Ким Чен Ына прибыл в россию: путин уже ждет во Владивостоке

Встреча с российским диктатором состоится во Владивостоке

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, как и планировалось, приехал в россию. Бронепоезд с диктатором был замечен на станции ​​Хасан, которая считается главными железнодорожными воротами на Дальний Восток россии из КНДР.

Приезд Ына на территории рф состоялся рано утром 12 сентября. Об этом сообщает японское информационное агентство Kyodo, со ссылкой на неназванный российский официальный источник.

Со станции Хасан Ким Чен Ын должен отправиться далее во Владивосток, где пройдет встреча с российским диктатором владимиром путиным. В то же время туда уже прибыл и сам президент рф.

Ожидается, что "лидеры" будут обсуждать в ходе встречи продажу оружия российской армии для войны в Украине. Reuters цитирует пресс-секретаря путина дмитрия пескова, который говорит о возможной личной беседе диктаторов.

"Это будет полноценный визит. Пройдут переговоры между двумя делегациями, а после этого, при необходимости, лидеры продолжат общение в формате один на один", — сказал он.

К слову, Ким Чен Ын не так часто совершает поездки на пределы КНДР. За 12 лет пребывания у власти он выезжал всего семь раз страны и дважды пересек межкорейскую границу. Четыре из этих поездок были совершены к главному политическому союзнику Севера – Китаю.

Ким Чен Ын в сопровождении правительственных чиновников покидает Пхеньян, Северная Корея, с визитом в россию, 10 сентября 2023 г. Фото - Reuters

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что диктаторы владимир путин и Ким Чен Ын встретятся в рамках Восточного экономического форума, который проводится с 10 по 13 сентября. В СМИ рассказали, какое оружие российский президент будет просить у своего коллеги.