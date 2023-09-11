Коварный план раскрыт: какое оружие путин будет просить у Ким Чен Ына

Лидер КНДР встретится с российским президентом на текущей неделе

Президент российской федерации владимир путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встретятся в рамках Восточного экономического форума, который проходит с 10 по 13 сентября. Они намерены обсудить вопрос вооружения россии.

Северная Корея владеет одними из самых больших запасов артиллерии и неуправляемых ракет, сообщает Bloomberg. Их можно использовать в вооружении советских времен, которым Россия обстреливает украинские территории.

В США уже неоднократно отмечали, что Пхеньян тайно помогает москве в войне против Украины.

"Поставки боеприпасов из Северной Кореи вряд ли будут иметь решающее значение в краткосрочной перспективе, но облегчит России продолжение войны на истощение", — заявил Теренс Рериг, профессор по вопросам национальной безопасности в Военно-морском колледже США.

Он добавил, что стратегия путина состоит в том, что российская армия сможет "пережить" украинскую на поле боя. Соответственно, большее количество боеприпасов позволит кремлю дольше удерживать лидирующие позиции в войне. Боеприпасы из Северной Кореи помогут выиграть время для россии. Они дадут отечественной промышленности шанс на увеличение внутреннего производства снарядов.

Стоит отметить, что Советский Союз был крупнейшим спонсором Пхеньяна после его образования 75 лет назад. Власти снабжали Северную Корею оружием, которое было необходимо во время вторжения в Южную Корею в начале войны 1950-1953 годов.

По данным Bloomberg, в виш-лист российских властей войдут 122-мм и 152-мм артиллерийские снаряды, а также 122-мм ракеты. Но, находящаяся под жёсткими санкциями Северная Корея не имеет доступа к технологиям, которые позволили бы ей массово производить какое-либо высокоточное оружие. В стране есть запасы противотанковых ракет и ракет класса "земля-воздух". Это оружие проигрывает тем ракетам, которые Украина получает от своих европейских и американских партнеров.

По словам эксперта по вооружению Йоста Олиманса, Северная Корея также является одной из немногих стран, обладающих достаточными запасами танков. Речь идет о моделях советской эпохи. Они подобны Т-54 и Т-62. Поэтому Ким Чен Ын сможет поставлять путину запасные части от них.

Как сообщал "Телеграф", на днях в Северной Корее спустили на воду первую оперативную "тактическую ядерную подлодку". Она считается ключевой частью плана Ким Чен Ына по созданию ядерного флота для противодействия США и их азиатским союзникам.