Підступний план розкритий: яку зброю путін проситиме у Кім Чен Ына

Лідер КНДР зустрінеться з російським президентом цього тижня

Президент російської федерації володимир путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин зустрінуться в рамках Східного економічного форуму, який проходить з 10 по 13 вересня. Вони мають намір обговорити питання озброэння росії.

Північна Корея володіє одними з найбільших запасів артилерії та некерованих ракет, повідомляє Bloomberg. Їх можна використовувати у озброєнні радянських часів, яким росія обстрілює українські території.

У США вже неодноразово наголошували, що Пхеньян таємно допомагає москві у війні проти України.

"Постачання боєприпасів із Північної Кореї навряд чи матимуть вирішальне значення в короткостроковій перспективі, але полегшать Росії продовження війни на виснаження", — заявив Теренс Реріг, професор з питань національної безпеки у Військово-морському коледжі США.

Він додав, що стратегія путіна полягає в тому, що російська армія зможе "пережити" українську на полі бою. Відповідно, більша кількість боєприпасів дозволить кремлю довше утримувати лідируючі позиції у війні. Боєприпаси із Північної Кореї допоможуть виграти час для росії. Вони дадуть вітчизняній промисловості шанс на збільшення внутрішнього виробництва снарядів.

Варто зазначити, що Радянський Союз був найбільшим спонсором Пхеньяну після його створення 75 років тому. Влада постачала Північній Кореї зброєю, яка була необхідна під час вторгнення до Південної Кореї на початку війни 1950-1953 років.

За даними Bloomberg, у віш-лист російської влади увійдуть 122-мм та 152-мм артилерійські снаряди, а також 122-мм ракети. Але Північна Корея, що знаходиться під жорсткими санкціями, не має доступу до технологій, які дозволили б їй масово виробляти якусь високоточну зброю. У країни є запаси протитанкових ракет та ракет класу "земля-повітря". Ця зброя програє тим ракетам, які Україна отримує від своїх європейських та американських партнерів.

За словами експерта із озброєння Йоста Оліманса, Північна Корея також є однією з небагатьох країн, які мають достатні запаси танків. Йдеться про моделі радянської доби. Вони подібні до Т-54 і Т-62. Тому Кім Чен Ін зможе постачати путіну запасні частини від них.

Як повідомляв "Телеграф", днями в Північній Кореї спустили на воду перший оперативний "тактичний ядерний підводний човен". Вона вважається ключовою частиною плану Кім Чен Іна щодо створення ядерного флоту для протидії США та їхнім азіатським союзникам.