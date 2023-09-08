Друг путина перед визитом в москву спустил на воду тактическую ядерную субмарину: что известно

Встреча диктаторов может произойти в ближайшее время

В Северной Корее, лидер которой уже в сентябре планирует посетить россию, спустили на воду первую оперативную "тактическую ядерную подлодку". Она считается ключевой частью плана друга главы рф владимира путина – Ким Чен Ына по созданию ядерного флота для противодействия США и их азиатским союзникам.

Субмарина будет патрулировать в водах между Корейским полуостровом и Японией. Об этом сообщает Al Jazeera.

Ким Чен Ын заявил, что ядерная подлодка будет выполнять свою боевую миссию как "одно из основных подводных наступательных средств военно-морских сил" КНДР. Он добавил, что страна планирует превратить те подлодки, которые у нее есть, в атомные ударные, тем самым ускорить разработки судов, оснащенных атомным оружием.

Отмечается, что подлодка №841, названная "Герой Ким Кун Ок" в честь выдающегося исторического лица Северной Кореи, была разработана для запуска тактического ядерного оружия из-под воды, и "ознаменовала начало новой главы" для ВМС страны. При этом, количество ракет, которое она может нести и запускать, не уточняется.

Как писали госСМИ КНДР, на церемонию спуска судна на воду собрались сотни людей. Диктатора с этим событием поздравляли женщины в национальной одежде с цветами и флагами. Матросы в унисон аплодировали, когда он проходил мимо, а старшие офицеры шли сзади.

В пятницу, 8 сентября, в Северную Корею должна прибыть Китайская делегация. В субботу предположительно будет большой парад. Кроме того, известно, что в сентябре Ким Чен Ын поедет в россию, чтобы встретиться с путиным. По данным разведки США, диктаторы обсудят поставки москве северокорейского оружия.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какое вооружение россия может получить от КНДР и как это отразится на ходе войны в Украине. Свое мнение по этому поводу нам высказали военные и политические аналитики.