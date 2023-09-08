Друг путіна перед візитом до москви спустив на воду тактичну ядерну субмарину: що відомо

Зустріч диктаторів може відбутися найближчим часом

У Північній Кореї, лідер якої вже у вересні планує відвідати росію, спустили на воду перший оперативний "тактичний ядерний підводний човен". Він вважається ключовою частиною плану друга глави рф володимира путіна – Кім Чен Ина зі створення ядерного флоту для протидії США та їхнім азіатським союзникам.

Субмарина патрулюватиме у водах між Корейським півостровом та Японією. Про це повідомляє Al Jazeera.

Кім Чен Ин заявив, що ядерний підводний човен виконуватиме свою бойову місію як "одно з основних підводних наступальних засобів військово-морських сил" КНДР. Він додав, що країна планує перетворити ті підводні човни, які в неї є, на атомні ударні, тим самим прискорити розробки суден, оснащених атомною зброєю.

Зазначається, що підводний човен №841, названий "Герой Кім Кун Ок" на честь видатної історичної особи Північної Кореї, був розроблений для запуску тактичної ядерної зброї з-під води, і "ознаменував початок нового глави" для ВМС країни. При цьому кількість ракет, яку вона може нести та запускати, не уточнюється.

Як писали держЗМІ КНДР, на церемонію спуску судна на воду зібралися сотні людей. Диктатора з цією подією вітали жінки у національному одязі з квітами та прапорами. Матроси в унісон аплодували, коли він проходив повз, а старші офіцери йшли ззаду.

У п’ятницю, 8 вересня, до Північної Кореї має прибути Китайська делегація. У суботу, ймовірно, буде великий парад. Крім того, відомо, що у вересні Кім Чен Ин поїде до росії, щоб зустрітися з путіним. За даними розвідки США, диктатори обговорять постачання москві північнокорейської зброї.

Раніше "Телеграф" розповідав, яке озброєння росія може отримати від КНДР і як це вплине на хід війни в Україні. Свою думку щодо цього нам висловили військові та політичні аналітики.