КНДР готовится к войне? Ким Чен Ын пошел на важный шаг и сделал громкое заявление

В КНДР рокировки в военной верхушке

В военном руководстве КНДР произошли серьезные изменения. По решению главы республики Ким Чен Ына в отставку был отправлен старший генерал вооруженных сил.

Об этом пишет Reuters.

На своей должности начальник Генерального штаба Пак Су Ил проработал около семи месяцев. На его должность был назначен генерал Ри Йон Гиль, который ранее был министром обороны КНДР. Причины такой кадровой перестановки не сообщаются.

Также диктатор обратился к военному руководству и заявил, что им нужно "лучше готовиться к возможной войне". В частности, он потребовал увеличить производство оружия, в том числе ракетных двигателей и артиллерийских средств.

"Ким также призвал военных провести учения с использованием новейшего оружия и техники страны, чтобы поддерживать боевую готовность своих сил", — говорится в сообщении.

Интересно, что недавно Ким Чен Ын уже давал приказ своим подчиненным усовершенствовать боеготовность страны и требовал нарастить производство вооружения.

Ранее "телеграф" писал о том, что недавно в КНДР в очередной раз угрожали применением ядерного оружия.