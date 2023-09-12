Бронепоїзд Кім Чен Ина прибув до росії: путін вже чекає у Владивостоці

Між двома делегаціями відбудуться переговори

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, як і планувалося, приїхав до росії. Бронепоїзд із диктатором був помічений на станції Хасан, яка вважається головною залізничною брамою на Далекий Схід росії з КНДР.

Приїзд Ина на території росії відбувся рано вранці 12 вересня. Про це повідомляє японське інформаційне агентство Kyodo, з посиланням на неназване російське офіційне джерело.

Зі станції Хасан Кім Чен Ин повинен вирушити далі до Владивостока, де пройде зустріч з російським диктатором володимиром путіним. У той самий час туди вже прибув сам президент росії.

Очікується, що "лідери" обговорюватимуть під час зустрічі продаж зброї російської армії для війни в Україні. Reuters цитує прессекретаря путіна дмитра пєскова, який говорить про можливу особисту бесіду диктаторів.

"Це буде повноцінний візит. Відбудуться переговори між двома делегаціями, а після цього, за потреби, лідери продовжать спілкування у форматі віч-на-віч", — сказав він.

До речі, Кім Чен Ин не так часто здійснює поїздки на межі КНДР. За 12 років перебування при владі він виїжджав лише сім разів країни та двічі перетнув міжкорейський кордон. Чотири з цих поїздок були здійснені до головного політичного союзника Півночі – Китаю.

Кім Чен Ин у супроводі урядовців залишає Пхеньян, Північна Корея, з візитом до Росії, 10 вересня 2023 р. Фото — Reuters

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що диктатори володимир путін і Кім Чен Ин зустрінуться в рамках Східного економічного форуму, який проводиться з 10 по 13 вересня. У ЗМІ розповіли, яку зброю російський президент проситиме у свого колеги.