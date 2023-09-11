Відчайдушний крок путіна й тривожні новини для України. Що кажуть про візит Кім Чен Ина до рф

Бронепоїзд з північнокорейським диктатором вже вирушив у Владивосток

Чутки про зустріч двох диктаторів виявилися реальністю — кремль підтвердив візит до росії лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, а південнокорейські ЗМІ дізналися, що той вже навіть сів у свій особистий бронепоїзд у Пхеньяні, яким близько 20 годин їхатиме у російський Владивосток за 1180 км на зустріч з володимиром путіним. Запрошення Кіму надійшло від путіна.

Проте як би комічно не виглядала така подія — вона швидше за все принесе погані новини для України, адже в кулуарах Східного економічного форуму, який проходить з 10 по 13 вересня, КНДР і рф можуть обмінятися зброєю. Розповідаємо, що чекати Україні від цього дуету.

Бронепоїзд Кім Чен Ина

Кім Чен Ин, як і володимир путін, рідко покидає межі своєї країни, а з часів пандемії коронавірусу Північна Корея стала ще закритішою для світу. У рідкісні моменти візитів за кордон Кім Чен Ин використовує свій спеціальний поїзд Taeyangho і цей монстр привертає до себе багато уваги ЗМІ. Так, The Washington Post пише, що потяг має близько 80 вагонів, у яких можуть навіть перевозити транспорт. У 2018 році Кім перевіз у поїзді до Пекіну особистий автомобіль Mercedes-Benz, на якому їздив містом, а за ним бігали охоронці:

Всередині потяг оздоблений червоними шкіряними кріслами, моніторами з плоским екраном та довгими столами. Пасажирів частують дорогими винами та розважають виступами співачок, яких називають як "жінок-провідниць". Лідер Північної Кореї також регулярно подорожує потягом у межах Північної Кореї. Попри свою ексклюзивність та унікальність потяг дуже повільний — його максимальна швидкість становить 60 кілометрів на годину, це може бути пов'язано з величезною вагою.

Потяг Кім Чен Ина проїде 1180 км за 20 годин з Пхеньяна до Владивостока

Північнокорейське ноу-хау муситиме також чекати на кордоні рф через інші колії — російська залізнична мережа використовує колію, відмінну від тієї, що використовується на Корейському півострові. Китай використовує ту саму колію, що й Північна Корея. Як повідомило кабельне телебачення YTN із посиланням на офіційного представника уряду Південної Кореї, було помічено, як особистий поїзд Кіма повільно рухався до північно-східної прикордонної зони. Газета Dong-A Ilbo також повідомила, що поїзд прямував до росії та мав перетнути кордон у вівторок вранці.

Це стане 10-тою поїздкою Кім Чен Ина за межі своєї країни з моменту приходу до влади у 2011 році та першим після пандемії Covid-19, підрахувало CNN. Попередні виїзди відбулися у 2018 і 2019 роках, коли лідер Північної Кореї брав участь у переговорах щодо своєї ядерної зброї та ракетних програм під час трьох зустрічей із тодішнім президентом США Дональдом Трампом – одна у Сінгапурі, один у Ханої та один у демілітаризованій зоні, що розділяє Північну та Південну Корею.

Погані новини для України

Британське видання The Guardian вважає таку співпрацю між ізольованими диктаторами поганими новинами для світу, оскільки очікується, що Кім Чен Ин обговорить з володимиром Путіним продаж зброї російській армії для війни в України. москва також запропонувала тристоронні військово-морські навчання з Китаєм. Північна Корея є однією з небагатьох країн, які з ентузіазмом підтримали росію в ООН. Рік тому американська розвідка заявила, що вважає, що москва купує величезну кількість артилерійських снарядів і ракет у Пхеньяна, оскільки її запаси швидко вичерпуються.

"З боку росії потреба допомоги від свого колишнього протеже є ще одним свідченням її зниженого статусу. І хоча сумісність старої радянської копії зброї Пхеньяна, ймовірно, є фактором, дискусії також свідчать про те, що Китай поки що не бажає продавати росії зброю, попри його "безмежну" дружбу, дипломатичну підтримку та продаж обладнання подвійного призначення", — пише видання.

Співпраця двох диктаторів означає погані новини, стверджу The Guardian

Доходи від продажу зброї, швидше за все, будуть використані для фінансування розробки зброї у КНДР, а Пхеньян отримає той вид зброї, доступ до якого йому заборонено протягом двох десятиліть. Минулого тижня Білий дім заявив, що має дані розвідки, які показують, що росія збирається придбати додаткові артилерійські снаряди у Північної Кореї, щоб зміцнити свою оборонну промислову базу.

Зустріч двох диктаторів та можлива угода відбувається у критичний момент для українського контрнаступу, звертає увагу NBC. У той час як Київ тиснув на своїх західних союзників, щоб підтримувати потік військової допомоги, все більш ізольована москва також шукала допомоги деінде, включаючи супротивників США Іран та Північну Корею, щодо нових поставок зброї, щоб підтримувати безперервні обстріли українських міст. Якби Пхеньян і Москва домовилися про зброю, вони порушили б численні резолюції Ради безпеки ООН.

Південна Корея також не в захваті від цього альянсу, бо лишається загадкою, що Кім Чен Ин попросить у рф замість своїх старі артснаряди, пише BBC. Оскільки росія опинилася в безвихідній ситуації, Кім зможе "заломити" високу ціну та заручитися обіцянкою на отримання російської зброї чи технологій в майбутньому, що дозволить КНДР зробити прорив із програмою ядерної зброї. Навіть якщо росія не продасть Північній Кореї зброю натомість, вона все одно може фінансувати її ядерну програму. Серед того, що може надати рф КНДР називають також зерно та нафту.

Обстановка у Владивостоці

Тимчасом у росії вже посилили охорону на вулицях і нашвидкуруч проводять ремонт, пишуть японські ЗМІ. На головному залізничному вокзалі в російському прикордонному місті Хасан посилено заходи безпеки. У Владивостоці на вулицях була більша присутність поліції, ніж зазвичай, але прапорів Північної Кореї не було вивішено — на відміну від попередньої поїздки Кіма, коли місто було прикрашене червоними п'ятикутними зірками, які прикрашають прапор Північної Кореї, пише Reuters.

володимир путін уже перебуває у Владивостоці, він прибув туди у понеділок, повідомили у кремлі. Поки бронепотяг з Кімом повільно наближається до міста, місцеві мешканці очікують на видовищний біг охоронців Кім Чен Ина:

"Проходить форум, то все збігається – він приїде. Охорона знову буде бігати за його лімузином", – сказав мешканець Владивостока Микола.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що перед візитом до москви Кім Чен Ин спустив на воду тактичну ядерну субмарину. Човен вважається ключовою частиною плану зі створення ядерного флоту для протидії США та їхнім азійським союзникам.