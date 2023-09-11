Отчаянный шаг путина и тревожные новости для Украины. Что говорят о визите Ким Чен Ына в рф

Бронепоезд с северокорейским диктатором уже отправился во Владивосток

Слухи о встрече двух диктаторов оказались реальностью — кремль подтвердил визит в россию лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, а южнокорейские СМИ узнали, что тот уже даже сел в свой личный бронепоезд в Пхеньяне, в которым около 20 часов будет ехать в российский Владивосток за 1180 км для встречи с владимиром путиным.

Однако как бы комически ни выглядело такое событие — оно, скорее всего, принесет плохие новости для Украины, ведь в кулуарах Восточного экономического форума, который проходит с 10 по 13 сентября, КНДР и рф могут обменяться оружием. Рассказываем, чего ожидать Украине от этого дуэта.

Бронепоезд Ким Чен Ына

Ким Чен Ын, как и владимир путин, редко покидает пределы своей страны, а со времен пандемии коронавируса Северная Корея стала еще более закрытой для мира. В редкие моменты визитов за границу Ким Чен Ын использует свой специальный поезд Taeyangho и этот монстр привлекает к себе много внимания СМИ. Так, The Washington Post пишет, что у поезда около 80 вагонов, в которых могут даже перевозить транспорт. В 2018 году Ким перевез в поезде в Пекин личный автомобиль Mercedes-Benz, на котором ездил по городу, а за ним бегали охранники:

Внутри поезд украшен красными кожаными креслами, мониторами с плоским экраном и длинными столами. Пассажиров угощают дорогими винами и развлекают выступлениями певиц, которых называют как "женщин-проводниц". Лидер Северной Кореи также регулярно путешествует на поезде в пределах Северной Кореи. Несмотря на свою эксклюзивность и уникальность, поезд очень медленный — его максимальная скорость составляет 60 километров в час, это может быть связано с огромным весом.

Поезд Ким Чен Ына проедет 1180 км за 20 часов из Пхеньяна во Владивосток

Северокорейское ноу-хау будет также ждать на границе россии из-за отличий в рельсах — российская железнодорожная сеть использует колею, отличную от той, которая используется на Корейском полуострове. Китай использует тот же путь, что и Северная Корея. Как сообщило кабельное телевидение YTN со ссылкой на официального представителя правительства Южной Кореи, было замечено, как личный поезд Кима медленно двигался в северо-восточную приграничную зону. Газета Dong-A Ilbo также сообщила, что поезд направлялся в россию и должен был пересечь границу во вторник утром.

Это станет 10-й поездкой Ким Чен Ына за пределы своей страны с момента прихода к власти в 2011 году и первой после пандемии Covid-19, подсчитало CNN. Предыдущие выезды состоялись в 2018 и 2019 годах, когда лидер Северной Кореи принимал участие в переговорах по своему ядерному оружию и ракетным программам во время трех встреч с тогдашним президентом США Дональдом Трампом – одна в Сингапуре, одна в Ханое и одна в демилитаризованной зоне (разделяющий Северную и Южную Корею).

Плохие новости для Украины

Британское издание The Guardian считает такое сотрудничество между изолированными диктаторами плохими новостями для мира, поскольку ожидается, что Ким Чен Ын обсудит с Владимиром Путиным продажу оружия российской армии для войны в Украине. москва также предложила трехсторонние военно-морские учения с Китаем. Северная Корея является одной из немногих стран, которые с энтузиазмом поддержали россию в ООН. Год назад американская разведка заявила, что считает, что москва покупает огромное количество артиллерийских снарядов и ракет у Пхеньяна, поскольку ее запасы быстро иссякают.

"Со стороны россии потребность помощи от своего бывшего протеже является еще одним свидетельством ее пониженного статуса. И хотя совместимость старой советской копии оружия Пхеньяна, вероятно, является фактором, дискуссии также свидетельствуют, что Китай пока не желает продавать россии оружие, несмотря на его "безграничную" дружбу, дипломатическую поддержку и продажу оборудования двойного назначения", — пишет издание.

Сотрудничество двух диктаторов означает плохие новости, утверждает The Guardian.

Доходы от продажи оружия, скорее всего, будут использованы для финансирования разработки оружия в КНДР, а Пхеньян получит тот вид оружия, доступ к которому запрещен в течение двух десятилетий. На прошлой неделе Белый дом заявил, что располагает данными разведки, которые показывают, что россия собирается приобрести дополнительные артиллерийские снаряды в Северной Корее, чтобы укрепить свою оборонную промышленную базу.

Встреча двух диктаторов и возможное соглашение проходит в критический момент для украинского контрнаступления, обращает внимание NBC. В то время как Киев оказывал давление на своих западных союзников, чтобы поддерживать поток военной помощи, все более изолированная москва также искала помощи в других местах, включая противников США Иран и Северную Корею, относительно новых поставок оружия, чтобы поддерживать непрерывные обстрелы украинских городов. Если бы Пхеньян и москва договорились об оружии, они бы нарушили многочисленные резолюции Совета безопасности ООН.

Южная Корея также не в восторге от этого альянса, так как остается загадкой, что Ким Чен Ын попросит в рф вместо своих старых артснарядов, пишет BBC. Поскольку россия оказалась в безвыходной ситуации, Ким сможет "заломить" высокую цену и заручиться обещанием на получение российского оружия или технологий в будущем, что позволит КНДР совершить прорыв с программой ядерного оружия. Даже если россия не продаст Северной Корее оружие, она все равно может финансировать ее ядерную программу. Среди того, что может предоставить рф КНДР называют также зерно и нефть.

Обстановка во Владивостоке

Между тем в россии уже ужесточили охрану на улицах и спешно проводят ремонт, пишут японские СМИ. На главном железнодорожном вокзале в российском пограничном городе Хасан ужесточены меры безопасности. Во Владивостоке на улицах было большее присутствие полиции, чем обычно, но флагов Северной Кореи не было вывешено — в отличие от предыдущей поездки Кима, когда город был украшен красными пятиконечными звездами, украшающими флаг Северной Кореи, пишет Reuters.

владимир путин уже находится во Владивостоке, он прибыл туда в понедельник, сообщили в кремле. Пока бронепоезд с Кимом медленно приближается к городу, местные жители ожидают зрелищный бег охранников Ким Чен Ына:

"Проходит форум, все совпадает — он приедет. Охрана снова будет бегать за его лимузином", — сказал житель Владивостока Николай.

Ранее "Телеграф" сообщал, что перед визитом в москву Ким Чен Ын спустил на воду тактическую ядерную субмарину. Лодка считается ключевой частью плана по созданию ядерного флота для противодействия США и их азиатским союзникам.