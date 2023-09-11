Укр

Отчаянный шаг путина и тревожные новости для Украины. Что говорят о визите Ким Чен Ына в рф

Автор
Анастасия Галата Анастасия Галата
Дата публикации
Читати українською
Автор
1620
Бронепоезд Ким Чена Ина способен вместить его личный лимузин Mercedes
Бронепоезд Ким Чена Ина способен вместить его личный лимузин Mercedes. Фото Коллаж "Телеграфа"

Бронепоезд с северокорейским диктатором уже отправился во Владивосток

Слухи о встрече двух диктаторов оказались реальностью — кремль подтвердил визит в россию лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, а южнокорейские СМИ узнали, что тот уже даже сел в свой личный бронепоезд в Пхеньяне, в которым около 20 часов будет ехать в российский Владивосток за 1180 км для встречи с владимиром путиным.

Однако как бы комически ни выглядело такое событие — оно, скорее всего, принесет плохие новости для Украины, ведь в кулуарах Восточного экономического форума, который проходит с 10 по 13 сентября, КНДР и рф могут обменяться оружием. Рассказываем, чего ожидать Украине от этого дуэта.

Бронепоезд Ким Чен Ына

Ким Чен Ын, как и владимир путин, редко покидает пределы своей страны, а со времен пандемии коронавируса Северная Корея стала еще более закрытой для мира. В редкие моменты визитов за границу Ким Чен Ын использует свой специальный поезд Taeyangho и этот монстр привлекает к себе много внимания СМИ. Так, The Washington Post пишет, что у поезда около 80 вагонов, в которых могут даже перевозить транспорт. В 2018 году Ким перевез в поезде в Пекин личный автомобиль Mercedes-Benz, на котором ездил по городу, а за ним бегали охранники:

Внутри поезд украшен красными кожаными креслами, мониторами с плоским экраном и длинными столами. Пассажиров угощают дорогими винами и развлекают выступлениями певиц, которых называют как "женщин-проводниц". Лидер Северной Кореи также регулярно путешествует на поезде в пределах Северной Кореи. Несмотря на свою эксклюзивность и уникальность, поезд очень медленный — его максимальная скорость составляет 60 километров в час, это может быть связано с огромным весом.

Маршрут Ким Чен Ына
Поезд Ким Чен Ына проедет 1180 км за 20 часов из Пхеньяна во Владивосток

Северокорейское ноу-хау будет также ждать на границе россии из-за отличий в рельсах — российская железнодорожная сеть использует колею, отличную от той, которая используется на Корейском полуострове. Китай использует тот же путь, что и Северная Корея. Как сообщило кабельное телевидение YTN со ссылкой на официального представителя правительства Южной Кореи, было замечено, как личный поезд Кима медленно двигался в северо-восточную приграничную зону. Газета Dong-A Ilbo также сообщила, что поезд направлялся в россию и должен был пересечь границу во вторник утром.

Это станет 10-й поездкой Ким Чен Ына за пределы своей страны с момента прихода к власти в 2011 году и первой после пандемии Covid-19, подсчитало CNN. Предыдущие выезды состоялись в 2018 и 2019 годах, когда лидер Северной Кореи принимал участие в переговорах по своему ядерному оружию и ракетным программам во время трех встреч с тогдашним президентом США Дональдом Трампом – одна в Сингапуре, одна в Ханое и одна в демилитаризованной зоне (разделяющий Северную и Южную Корею).

Плохие новости для Украины

Британское издание The Guardian считает такое сотрудничество между изолированными диктаторами плохими новостями для мира, поскольку ожидается, что Ким Чен Ын обсудит с Владимиром Путиным продажу оружия российской армии для войны в Украине. москва также предложила трехсторонние военно-морские учения с Китаем. Северная Корея является одной из немногих стран, которые с энтузиазмом поддержали россию в ООН. Год назад американская разведка заявила, что считает, что москва покупает огромное количество артиллерийских снарядов и ракет у Пхеньяна, поскольку ее запасы быстро иссякают.

"Со стороны россии потребность помощи от своего бывшего протеже является еще одним свидетельством ее пониженного статуса. И хотя совместимость старой советской копии оружия Пхеньяна, вероятно, является фактором, дискуссии также свидетельствуют, что Китай пока не желает продавать россии оружие, несмотря на его "безграничную" дружбу, дипломатическую поддержку и продажу оборудования двойного назначения", — пишет издание.

Реакция СМИ на поездку главы КНДР в россию
Сотрудничество двух диктаторов означает плохие новости, утверждает The Guardian.

Доходы от продажи оружия, скорее всего, будут использованы для финансирования разработки оружия в КНДР, а Пхеньян получит тот вид оружия, доступ к которому запрещен в течение двух десятилетий. На прошлой неделе Белый дом заявил, что располагает данными разведки, которые показывают, что россия собирается приобрести дополнительные артиллерийские снаряды в Северной Корее, чтобы укрепить свою оборонную промышленную базу.

Встреча двух диктаторов и возможное соглашение проходит в критический момент для украинского контрнаступления, обращает внимание NBC. В то время как Киев оказывал давление на своих западных союзников, чтобы поддерживать поток военной помощи, все более изолированная москва также искала помощи в других местах, включая противников США Иран и Северную Корею, относительно новых поставок оружия, чтобы поддерживать непрерывные обстрелы украинских городов. Если бы Пхеньян и москва договорились об оружии, они бы нарушили многочисленные резолюции Совета безопасности ООН.

Южная Корея также не в восторге от этого альянса, так как остается загадкой, что Ким Чен Ын попросит в рф вместо своих старых артснарядов, пишет BBC. Поскольку россия оказалась в безвыходной ситуации, Ким сможет "заломить" высокую цену и заручиться обещанием на получение российского оружия или технологий в будущем, что позволит КНДР совершить прорыв с программой ядерного оружия. Даже если россия не продаст Северной Корее оружие, она все равно может финансировать ее ядерную программу. Среди того, что может предоставить рф КНДР называют также зерно и нефть.

Обстановка во Владивостоке

Между тем в россии уже ужесточили охрану на улицах и спешно проводят ремонт, пишут японские СМИ. На главном железнодорожном вокзале в российском пограничном городе Хасан ужесточены меры безопасности. Во Владивостоке на улицах было большее присутствие полиции, чем обычно, но флагов Северной Кореи не было вывешено — в отличие от предыдущей поездки Кима, когда город был украшен красными пятиконечными звездами, украшающими флаг Северной Кореи, пишет Reuters.

владимир путин уже находится во Владивостоке, он прибыл туда в понедельник, сообщили в кремле. Пока бронепоезд с Кимом медленно приближается к городу, местные жители ожидают зрелищный бег охранников Ким Чен Ына:

"Проходит форум, все совпадает — он приедет. Охрана снова будет бегать за его лимузином", — сказал житель Владивостока Николай.

Ранее "Телеграф" сообщал, что перед визитом в москву Ким Чен Ын спустил на воду тактическую ядерную субмарину. Лодка считается ключевой частью плана по созданию ядерного флота для противодействия США и их азиатским союзникам.

Теги:
#Ким Чен Ын #Владимир Путин #Снаряды #Північна Корея #Зброя