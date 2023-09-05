Альянс диктаторов: какое вооружение может получить россия от КНДР и как это отразится на ходе войны в Украине

Ядерные государства активно обсуждают военное сотрудничество

Лидер Северной Кореи посетит россию уже в этом месяце. По данным The New York Times, встреча Ким Чен Ына с владимиром путиным должна состояться во Владивостоке, после чего лидеры, возможно, поедут в Москву. Со ссылкой на собственные источники, американское издание сообщило, что в ходе этого визита президенты ядерных государств будут обсуждать военное сотрудничество. В частности, речь идет об обмене северокорейского вооружения на доступ к "передовым" российским технологиям.

Какое именно оружие и военные товары россия может получить от КНДР, и окажет ли это существенное влияние на положение армии рф в Украине, "Телеграф" спрашивал у военных и политических аналитиков.

Взаимовыгодный союз изгоев

На второй год после начала полномасштабного вторжения в Украину владимир путин окончательно превратился в одного из наиболее токсичных партнеров на мировой политической арене. Сотрудничать с российским диктатором теперь означает испачкать руки в крови украинцев и поставить под угрозу свое честное имя и репутацию. Не имея возможности заручиться поддержкой лидеров цивилизованных стран, глава кремля ищет помощи у таких же изгоев, как он сам.

На сегодняшний день ключевыми партнерами россии являются беларусь, Иран, Китай, некоторые страны Африки и КНДР. Учитывая, что армия рф "берет Киев за три дня" 18 месяцев к ряду, а мощности российского ВПК оставляют желать лучшего, путину приходится договариваться о поставках вооружения в том числе с лидерами таких стран-аутсайдеров, как Северная Корея.

Так, на прошлой неделе Белый дом сообщил, что владимир путин и Ким Чен Ын обменялись письмами, в которых обсуждалось возможное соглашение о поставках оружия. По словам Джона Кирби, переговоры на высоком уровне по военному сотрудничеству между двумя странами "активно продвигаются", однако более подробную информацию о связях между лидерами двух стран американские чиновники предоставить отказались.

По инсайдерской информации NYT, речь идет о поставках россии артиллерийских снарядов и противотанковых ракет в обмен на передачу Северной Корее условно передовых технологий для спутников и атомных подлодок. Кроме того, Ким рассчитывает и на продовольственную помощь со стороны россии.

Союз рф и КНДР заключался по принципу "нечего терять", считает политический аналитик Алексей Буряченко. Несмотря на то, что Северная Корея пытается сохранять какие-либо связи с цивилизованным миром, из-за своей политической изолированности она почти не зависит от Запада и не почувствует на себе возможное санкционное давление из-за спонсирования оружием государства-террориста.

"В то же время, не следует думать, что эти страны объединяет что-то, кроме шкурных интересов. Ничего общего у них нет: режим в КНДР держится на идеологии, а в россии — на клептократии и неостализизме без идеологической основы. Стратегически у них разные цели, поэтому сотрудничество ограничится тем, что путин получит устаревшее советское вооружение, чтобы экипировать новых мобилизованных, которых пока даже одеть не во что, или оснастить им войска, которые будут переброшены к новым границам с НАТО, к которому присоединились Швеция и Финляндия.

В свою очередь Ким Чен Ын будет рассчитывать на доступ к "передовым технологиям" и сырьевым возможностям россии: газу, нефти, золоту, древесине. При этом последний, по-видимому, находится в шоке, когда смотрит на свою маленькую и обнищавшую страну и слышит, что лидер россии просит у него помощи. Это яркая демонстрация сегодняшнего положения путина и россии в целом. Понимание этого положения позволяет Китаю, Индии и КНДР "доить" рф для удовлетворения собственных нужд", — отмечает эксперт в комментарии "Телеграфу".

Каким вооружением "богата" Северная Корея

По данным ГУР МОУ, по состоянию на сегодняшний день россии удалось накопить по меньшей мере 585 ракет (без учета Х-22) с дальностью поражения более 500 км, которыми чаще всего атакуют украинские города.

В частности, государство-террорист имеет около 270 единиц крылатых ракет "Искандер", 140 "Калибров", около 100 ракет типа Х-101, Х-555 и Х-55, а также около 75 единиц "Кинжалов", заявил генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина.

При этом в разведке отмечают, что из-за дефицита иностранных комплектующих, российские оборонные предприятия не могут выполнять планы по производству боеприпасов Х-101, которые считаются более точными и эффективными, чем крылатые ракеты Х-555, Х-22 или даже "Калибры", что успешно сбиваются силами украинского ПВО.

По словам эксперта Defense Express Ивана Киричевского, сам факт того, что россия покупает минометные 120-мм мины у Мьянмы, которая является скорее союзником Китая, чем рф, свидетельствует о том, что у государства-террориста возник дефицит всего.

"Везти боеприпасы через два океана и несколько морей можно только от отчаяния. Поэтому, чем бы ни была богата КНДР (а пространство у номенклатуры там достаточно широкое) россия найдет что-то для себя", — говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

Между тем, Северная Корея может похвастаться парком артиллерии, в частности, 21 тыс. артсистем всех типов с минометами, крупнокалиберными пушками, самоходными артустановками, РСЗО разного калибра — советскими штатными калибрами 122-мм снарядов, 152-мм реактивных снарядов, которые могут быть интересны россиянам после потери парка "Пионов". КНДР также имеет около 4000 танков, среди которых Т-34, Т-62, Т-55, а также северокорейские копии Т-62 и Т-72.

Что же касается авиации, Северная Корея использует самолеты, приобретенные у СССР в лучшем случае в 80-х годах – МиГ-29, Су-27 и Су-25 – их насчитывается примерно по 20 единиц, однако в МиГ-29 рф не очень заинтересована. собственные машины с консервации в Курске россияне так и не сняли, говорит Иван Киричевский.

"У них есть ракеты KN-23, которые очень похожи на баллистические "Искандеры". Якобы, именно на них Корея хочет обменять у россии технологии производства атомных лодок. Хотя, если говорить о технологиях для строительства субмарин, КНДР застряла на уровне СССР конца 50-х. Вполне может быть, что сегодняшние переговоры вообще касаются договоренностей, заключавшихся между Северной Кореей и ЧВК "Вагнер", о приобретении снарядов и боеприпасов для уничтожения Бахмута пригожинскими наемниками. Возможно, сейчас обсуждается передача этой номенклатуры по линии Минобороны рф", – предполагает эксперт.

КНДР не спасет россию

Несмотря на то, что у россии действительно серьезный дефицит боеприпасов и вооружения в целом, так называемые договоренности о поставках северокорейского вооружения в россию пока выглядят не слишком убедительно, говорит военный эксперт аналитической группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Ранее россия уже обращалась в КНДР с подобными предложениями, однако положительное решение не принималось даже после визита в Пхеньян министра обороны рф Сергея Шойгу.

К этому шагу КНДР может подтолкнуть разве что Китай и, вероятно, именно с этой целью путин собирается вскоре встретиться с Си Цзиньпином, предполагает аналитик.

"Впрочем, какие бы виды вооружения и боеприпасов ни получила россия от Ким Чен Ына, существенного влияния на ситуацию на фронте это не окажет. Речь идет о расстоянии более 10 тысяч километров… Это адская логистика. К тому же, в Северной Корее деградирована железная дорога: они не имеют возможности вывозить боеприпасы в режиме 24/7. А чтобы обеспечить россии 15-20 тысяч выстрелов в сутки, вывозить нужно очень много. КНДР физически не сможет предоставить им такое количество снарядов и боеприпасов. Все, на что они способны — ситуативно компенсировать дефицит. Глобального влияния на ход войны это не будет иметь", — говорит Александр Коваленко в комментарии "Телеграфу".