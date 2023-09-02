Военно-политический обозреватель Александр Коваленко напомнил о проблемах нового российского чудо-оружия

Много вопросов по "Сармату". Я по этой ракете всё подробно описал ещё в прошлом году, в материале "Срамной и опасный "Сармат" россии". Тогда дмитрий рогозин грозил всему цивилизованному миру "Сарматом".

Ситуация с тех пор не изменилась, как с самой МБР, так и с примитивностью угроз. На сегодняшний день, в россии МБР "Сармат" совершила всего один испытательный полет и вряд ли совершит в ближайшее время последующие.

Так, 20 апреля 2022 года был осуществлён первый, и пока единственный успешный испытательный запуск ракеты с космодрома Плесецк.

Тогда же я отмечал, что этот запуск может оказаться последним, поскольку в комплектации "Сармата" большое количество микроэлектроники иностранного производства, а в условиях санкций у россии нет возможности даже собрать вторую ракету для банальных испытаний.

Но, внезапно, всего на всего после одного единственного испытательного пуска, 16 августа 2022 года был подписан государственный контракт на изготовление и поставку МБР "Сармат" в российские войска.

В данном случае следует понимать, что "Сармат" — это очень сырая и очень проблемная ракета. Так, например, первые бросковые испытания МБР "Сармат", которые планировались на 2016 год, были проведены лишь в 2018-м, а возобновились, после продолжительной паузы аж в 2020-м году.

Эти задержки были вызваны большим количеством технического и технологического характера проблем, возникавших в рамках создания и подготовки ракеты к испытаниям.

Не укладываясь в сроки по обеспечению ракетами "Сармат" комплексов "Авангард", было решено до 2027 года последние устанавливать на старые советских МБР УР-100Н УТТХ, не выпускаемых с 1985 года. Согласно плану поставок "Авангардов", в войска с 2019 по 2027 года будет передано в количестве 12 единиц.

Но главное, все же не технические и технологические возможности россиян выпускать ракеты "Сармат", а то, что по всем требованиям они не могут их принимать в строй, после нескольких лет решения проблем и всего одного успешного испытательного пуска.

Например, в СССР, ракеты такого типа проходили испытания на протяжении нескольких лет, прежде чем начиналось их серийное производство, проводились десятки испытательных пусков.

Очевидно, что россия торопит события и стремится, как можно быстрее передать в войска то, что называется не имеющей аналогов в мире межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат". Но пока у нее получается только срамиться на этой ракете, демонстрируя не только свою производственную беспомощность, но и тотальное безрассудство. Ведь не прошедшая всех стадий испытаний ракета, которая должна будет носить ядерную боевую часть, это как бомба с часовым механизмом, опасная, в первую очередь для своих создателей.

Одно радует. На сегодня россия способна строить не столько новые "Сарматы", сколько их макеты.

Источник: пост Коваленко в Telegram.