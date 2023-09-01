Ракета "Судного дня": рф поставила на боевое дежурство комплекс "Сармат", что это такое

Это одна из гордостей роспропаганды

Россияне достроили свой очередной "аналоговнет" — ракетный комплекс"Сармат". Его ракеты способны нести на себе ядерное оружие.

Об этом сообщают российские пропагандисты, ссылаясь на заявление главы "Роскосмоса" Юрия Борисова. По его словам, стратегический ракетный комплекс "Сармат" уже поставлен на боевое дежурство.

Что такое "Сармат", который в рф еще называют ракетой "Судного дня"

Сармат является российским стратегический ракетным комплексом нового поколения (пятого). Он оснащен с тяжёлой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой, которая может оснащаться сразу несколькими ядерными зарядами. Одна из гордостей российской пропаганды, хотя по своей сути является новой версией еще советской ракеты Р-36М разработки 1970-х годов, созданной в КБ "Южное" в нынешнем городе Днепр.

Часто используется россиянами в качестве страшилок, но является долгостроем. Первые испытания планировались в 2016 (не задалось), постановка на дежурство — в 2022 (не задалось). Во время визита Байдена в Киев в 2023, по данным СМИ, рф решила пострелять такой ракетой в качестве "испытаний", но о ни провалились.

"Сармат" может претендовать на звание самой мощной и тяжелой ядерной ракеты в мире. Так, при общем весе в 208 тонн, она может пролететь до 18 000 км и нанести удар 10 боеголовками общей мощностью порядка 8 Мт. Как утверждается, "Сармат" отличается от предшественников более сложной траекторией полета, чтобы успешнее обходить противоракетную оборону. В частности заявляется, что "Сармат" способен на "орбитальную бомбардировку", которая позволяет бить по территории противника через Южный полюс Земли в обход развёрнутых батарей ПРО.

Напомним, ранее мы писали о том, что разведка узнала, какое ядерное оружие россия может держать в Крыму.