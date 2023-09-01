Ракета "Судного дня": рф поставила на бойове чергування комплекс "Сармат", що це таке

Це одна з гордостей роспропаганди

Росіяни добудували свій черговий "аналоговнєт" — ракетний комплекс "Сармат". Його ракети здатні нести ядерну зброю.

Про це повідомляють російські пропагандисти, посилаючись на заяву глави "Роскосмосу" Юрія Борисова. За його словами, стратегічний ракетний комплекс "Сармат" вже поставлено на бойове чергування.

Що таке "Сармат", який у рф ще називають ракетою "Судного дня"

Сармат є російським стратегічним ракетним комплексом нового покоління (п’ятого). Він оснащений важкою багатоступінчастою рідинною міжконтинентальною балістичною ракетою, яка може оснащуватися відразу декількома ядерними зарядами. Одна з гордостей російської пропаганди, хоча, за своєю суттю, є новою версією ще радянської ракети Р-36М розробки 1970-х років, створеної в КБ "Південне" у нинішньому місті Дніпро.

Часто використовується росіянами як страшилка, але є довгобудом. Перші випробування планувалися у 2016 (не задалося), постановка на чергування – у 2022 (не задалося). Під час візиту Байдена до Києва в 2023, за даними ЗМІ, росія вирішила постріляти такою ракетою в якості "випробувань", але вони провалилися.

"Сармат" може претендувати на звання найпотужнішої та найважчої ядерної ракети у світі. Так, за загальної ваги 208 тонн, вона може пролетіти до 18 000 км і завдати удару 10 боєголовками загальною потужністю близько 8 Мт. Як стверджується, "Сармат" відрізняється від попередників складнішою траєкторією польоту, щоб успішніше обходити протиракетну оборону. Зокрема заявляється, що "Сармат" здатний на "орбітальне бомбардування", яке дозволяє бити по території противника через Південний полюс Землі в обхід розгорнутих батарей ПРО.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що розвідка дізналася, яку ядерну зброю росія може тримати у Криму.