Розвідка дізналася, яку ядерну зброю росія може тримати в Криму: "Країна-окупант здатна на все"

В українській розвідці стежать за ядерною зброєю росії

Українські розвідники постійно тримають на контролі ядерну складову збройних сил росії. Стало відомо, що розміщено у тимчасово окупованому Криму, де останнім часом посилилася "бавовна".

2 січня на сторінці Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) з’явилося повідомлення від представника розвідки Вадима Скибицького про те, що Україна знає всі місця зберігання та кількість ядерної зброї росії. При цьому, згідно з його заявою, постійно відстежуються переміщення всіх носіїв цього виду озброєння.

"Ми стежимо за активними заходами, які може проводити або проводить дванадцяте головне управління міністерства оборони росії. Саме воно відповідає за підготовку та доставку ядерних зарядів до зброї", — розповів Скибицький.

Вже сьогодні представник ГУР Андрій Черняк у коментарі виданню Укрінформ розповів, які види носіїв ядерної зброї розміщені на території Кримського півострова.

"Воєнна розвідка бачить, що на території тимчасово окупованого Криму розміщені носії ядерних боєприпасів наземного, повітряного та морського базування. Йдеться про кораблі, підводні човни, літаки та наземні комплекси, які можуть завдавати ударів ядерними боєприпасами. Потенційно така можливість у росії є. ", — розповів Черняк.

При цьому він додав, що окупанти здійснювали певні роботи на об’єкті "Феодосія-13" у селі Краснокам’янка, щоб підготувати його для зберігання ядерних боєприпасів. Однак поки що невідомо, чи завершено ці роботи.

Говорячи про ризики завдання ядерного удару росією, представник військової розвідки зазначив, що "країна-окупант здатна на все".

"Однак сподіваємося, що міжнародна спільнота зможе вплинути на керівництво країни-окупанта, аби не привести світ до ядерної катастрофи. Україна також враховує різні варіанти розвитку подій", — зазначив представник ГУР.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ЦРУ пояснили, хто відмовив путіна від ядерних погроз.

Також ми повідомляли про те, що у росії знову почали говорити про ядерну зброю.