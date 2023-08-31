Білорусь отримала ядерні боєголовки: Буданов пояснив, чому українцям поки що не варто панікувати

До цього у лукашенка були лише імітатори

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) підтвердили, що росія доставила свої перші ядерні боєголовки до Білорусі. При цьому використати їх диктатор лукашенко не зможе навіть якщо захоче.

За інформацією голови ГУР Кирила Буданова, яку він озвучив в інтерв’ю журналістці Наталі Мосейчук, кілька днів тому першу партію російської ядерної зброї було доставлено до РБ. До цього проводились лише масштабні тренування з імітаторами.

"Я читав оригінали документів за результатами тренувань. Досить погані для Білорусі документи", — розповів Буданов.

Він пояснив, що російське управління, яке відповідає за ядерні заряди, написало, що за результатами тренувань з ядерними імітаторами на ракетних комплексах "Іскандер" було визнано повну неготовність Білорусі до експлуатації ядерної зброї.

"Водночас білоруси показали максимально високий результат у володінні технікою типу "Точка-У", — додав генерал.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, з чим путін озброює армію лукашенка, зокрема, ядерною зброєю.