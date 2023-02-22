росія провалила запуск "супер-ракети", допоки Байден був в Києві – CNN

Російським політикам довелося попереджати американських колег про підготовку навчань

З кожним днем історичний візит американського лідера Джозефа Байдена до Києва обростає все новими і новими подробицями. Зокрема, росіяни під час перебування президента США в Україні могли провести випробування міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат", однак воно провалилося.

Про це повідомляє CNN із посиланням на двох чиновників США, які побажали залишитися неназваними. Вони заявили, що офіційний Вашингтон був заздалегідь попереджений про підготовку випробувань "Сармата" — це начебто відбулося через "деконфліктні лінії".

Загалом подібний захід у Америці вирішили не розглядати в якості ймовірної ескалації напруженої ситуації між США і рф. Тим більше, що, за результатами випробування, "Сармат", котрий номінально здатен нести одразу кілька ядерних боєголовок, так і не зміг бути нормально запущеним. При цьому ракету вельми успішно тестували раніше, про що одразу ж звітували російські ЗМІ. Американські джерела вважають, що у разі успішності й останнього запуску звіт про нього обов'язково був би включений у послання володимира путіна до Федеральних зборів. Однак цього не вийшло.

Ракета "Сармат"

Слід зазначити, що "Сармат" має на Заході іншу назву — "Сатана II". Загалом це стратегічний ракетний комплекс російського виробництва, що вважається боєприпасом п'ятого покоління. "Сармати" використовують на шахтному базуванні, а балістичні ракети містять у собі важку багатоступінчасту рідину. Російські джерела нерідко характеризували цю зброю, як "ракету Судного дня".

Утім, судячи з усього, ядерного апокаліпсису від росії поки чекати не варто. При цьому, як відомо, диктатор володимир путін під час свого звернення зробив гучну заяву про цей тип озброєння, підтвердивши готовність рф призупинити свою участь у договорі про обмеження ядерної зброї.

В НАТО уже відреагували на цей вчинок, а українські експерти спробували проаналізувати логічність подібних рішень кремля.