Беларусь получила ядерные боеголовки: Буданов объяснил, почему украинцам пока не стоит паниковать

До этого у лукашенко были только имитаторы

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) подтвердили, что россия доставила свои первые ядерные боеголовки в Беларусь. При этом использовать их диктатор лукашенко не сможет даже если захочет.

По информации главы ГУР Кирилла Буданова, которую он озвучил в интервью журналистке Наталье Мосейчук, несколько дней назад первая партия российского ядерного оружия была доставлена в РБ. До этого проводились только масштабные тренировки с имитаторами.

"Я читал подлинники документов по результатам тренировок. Достаточно плохие для Беларуси документы", — рассказал Буданов.

Он объяснил, что российское управление, отвечающее за ядерные заряды, написало, что, по результатам тренировок с ядерными имитаторами на ракетных комплексах "Искандер", была признана полная неготовность Беларуси к эксплуатации ядерного оружия.

"В то же время белорусы показали максимально высокий результат во владении техникой типа "Точка-У", — добавил генерал.

Напомним, ранее мы писали о том, зачем путин вооружает армию лукашенко, в частности, ядерным оружием.