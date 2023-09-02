Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко нагадав про проблеми нової російської чудо-зброї.

Багато питань щодо "Сармату". Я по цій ракеті все докладно описав ще торік, у матеріалі "Срамний і небезпечний "Сармат" росії". Тоді Дмитро Рогозін загрожував усьому цивілізованому світу "Сарматом".

Ситуація з того часу не змінилася, як із самої МБР, так і з примітивністю загроз. На сьогодні, в росії МБР "Сармат" здійснила лише один випробувальний політ і навряд чи здійснить найближчим часом наступні.

Так, 20 квітня 2022 року було здійснено перший, і поки що єдиний успішний випробувальний запуск ракети з космодрому Плесецьк.

Тоді ж я зазначав, що цей запуск може бути останнім, оскільки в комплектації "Сармата" велика кількість мікроелектроніки іноземного виробництва, а в умовах санкцій у росії немає можливості навіть зібрати другу ракету для банальних випробувань.

Але, раптово, всього лише після одного єдиного випробувального пуску, 16 серпня 2022 року було підписано державний контракт на виготовлення та постачання МБР "Сармат" до російських військ.

В цьому випадку слід розуміти, що "Сармат" — це дуже сира та дуже проблемна ракета. Так, наприклад, перші кидкові випробування МБР "Сармат", які планувалися на 2016 рік, були проведені лише у 2018-му, а відновилися після тривалої паузи аж у 2020-му році.

Ці затримки були викликані великою кількістю технічного та технологічного характеру проблем, що виникали в рамках створення та підготовки ракети до випробувань.

Не укладаючись у строки забезпечення ракетами "Сармат" комплексів "Авангард", було вирішено до 2027 року останні встановлювати на старі радянських МБР УР-100Н УТТХ, що не випускаються з 1985 року. Згідно з планом поставок "Авангардів", до військ з 2019 по 2027 роки буде передано у кількості 12 одиниць.

Але головне, все ж таки не технічні та технологічні можливості росіян випускати ракети "Сармат", а те, що за всіма вимогами вони не можуть їх приймати в дію, після кількох років вирішення проблем і всього одного успішного випробувального пуску.

Наприклад, в СРСР ракети такого типу проходили випробування протягом декількох років, перш ніж починалося їх серійне виробництво, проводилися десятки випробувальних пусків.

Очевидно, що росія квапить події і прагне, якнайшвидше передати у війська те, що називається міжконтинентальною балістичною ракетою "Сармат", що не має аналогів у світі. Але поки що в неї виходить лише соромитися на цій ракеті, демонструючи не лише свою виробничу безпорадність, а й тотальну нерозсудливість. Адже ракета, яка не пройшла всіх стадій випробувань і повинна мати ядерну бойову частину, це як бомба з годинниковим механізмом, небезпечна, в першу чергу для своїх творців.

Одне тішить. На сьогодні росія здатна будувати не стільки нові "Сармати", скільки їхні макети.

Джерело: пост Коваленка в Telegram.