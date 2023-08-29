Подножка от лукашенко: "вагнеровцы" теперь смогут выезжать в ЕС

На территории РБ остается порядка нескольких тысяч наемников ЧВК

Наемникам ЧВК "Вагнера", которые после провального мятежа своего главаря евгения пригожина отправились в Беларусь, получают на территории страны новые паспорта. Однако эти документы оформлены на другие имена.

Это дает возможность "вагнеровцам" свободно выезжать за границу. Об этом сообщил белорусский оппозиционер, руководитель Народного антикризисного управления, заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко в интервью РАР.

"По подтвержденной информации, вагнеровцы получают белорусские паспорта – настоящие документы, но оформленные на другие имена. Таким образом, они могут просто въезжать на территорию ЕС через пограничные переходы для совершения диверсий и терактов", — сказал он.

По словам Латушко, на сегодняшний день на территории Беларуси остается порядка нескольких тысяч наемников ЧВК. Самопровозглашенный президент этой страны александр лукашенко хотел бы, чтобы они остались в РБ, однако он не имеет достаточно ресурсов, чтобы содержать большую группу боевиков.

Также известно, что часть "вагнеровцев" отправится в Африку, еще часть подпишет контракту с Минобороны рф, а некоторые просто уволятся или останутся в Беларуси.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что сразу четыре европейских страны обратились к александру лукашенко с требованием насчет наемников ЧВК "Вагнера".