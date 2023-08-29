Підніжка від лукашенка: "вагнерівці" тепер зможуть виїжджати до ЄС

На території РБ залишається близько декількох тисяч найманців ПВК

Найманцям ПВК "Вагнера", які після провального заколоту свого ватажка євгена пригожина вирушили до Білорусі, отримують на території країни нові паспорти. Однак, ці документи оформлені на інші імена.

Це дає можливість "вагнерівцям" вільно виїжджати за кордон. Про це повідомив білоруський опозиціонер, керівник Народного антикризового управління, заступник керівника Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко в інтерв’ю РАР.

"За підтвердженою інформацією, вагнерівці отримують білоруські паспорти – справжні документи, але оформлені на інші імена. Таким чином вони можуть просто в’їжджати на територію ЄС через прикордонні переходи для здійснення диверсій і терактів", — сказав він.

За словами Латушка, на сьогодні на території Білорусі залишається близько кількох тисяч найманців ПВК. Самопроголошений президент цієї країни олександр лукашенко хотів би, щоб вони залишилися в РБ, однак він не має достатньо ресурсів, щоб утримувати велику групу бойовиків.

Також відомо, що частина "вагнерівців" вирушить до Африки, ще частина підпише контракту з Міноборони росії, а деякі просто звільняться або залишаться в Білорусі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відразу чотири європейські країни звернулися до олександра лукашенка з вимогою щодо найманців ПВК "Вагнера".