Чотири країни ЄС звернулися з вимогою до Білорусі щодо "вагнерівців"

У Європі стурбовані присутністю найманців біля своїх кордонів

Глави Міністерства внутрішніх справ європейських країн прийняли спільне рішення і зажадали від олександра лукашенка видворити ПВК "Вагнера" з Білорусі. Крім того, прикордонні райони слід очистити від нелегальних мігрантів та повернути їх до країн походження.

Про це заявив польський міністр внутрішніх справ та адміністрації Маріуш Каміньський під час зустрічі у Варшаві, повідомляє Polsat News. За його словами, до заяви приєдналися також Литва, Естонія та Латвія.

"Ми прийняли заяву. Ми вимагали від влади у Мінську негайного залишення "групою Вагнер" території Білорусії, а також негайного залишення прикордонної території нелегальними мігрантами, яких туди стягують білоруські служби", — наголосив глава міністерства.

Маріуш Каміньський додав, що видворення "вагнерівців" із Білорусі "вимагає міжнародна безпека". До того ж він назвав найманців євгенія пригожина "дуже небезпечною групою" і додав, що їхньою присутністю на кордоні з країнами Балтії та Польщею Білорусь лише посилює ситуацію.

"У Білорусі дислокуються кілька тисяч найманців групи "Вагнера". Це угруповання надзвичайно небезпечне як для мешканців Білорусі, так і для всього регіону", — заявив Маріуш Каміньський.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що США закликали своїх громадян негайно залишити Білорусь після того, як Литва закрила два пункти пропуску на кордоні з Республікою. Американців просять утриматися від поїздок до цієї країни.