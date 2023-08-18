"Загроз немає, але є ризики": Литва зробила важливу заяву про кордон із росією

З боку рф можливі провокації

У Литві не виключають закриття кордонів не лише з Білоруссю, а й з росією. Це з певними ризиками можливих провокацій.

Про це міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте сказала в інтерв’ю LRT.

"У нас була зустріч із головою Державної прикордонної служби, і ми всією командою обговорювали не лише закриття кордону з Білоруссю, а й інші варіанти, зокрема, закриття кордону з російською федерацією, бо можуть бути різні загрози, і ми маємо бути готовими", — сказала вона.

Також Білотайте наголосила, що на цей час важко сказати, чи буде кордон із росією автоматично закритий у разі повного закриття кордону з РБ.

"На даному етапі я маю сказати, що ми не маємо реальних загроз, але ми бачимо, що існують певні ризики, що можуть бути різні провокації", — додала міністр.

Водночас видання повідомляє, що з 24 години 18 серпня прикордонні пункти пропуску з Білоруссю у Шумську та Тверечі були тимчасово закриті.

Після закриття пунктів перепустки інцидентів на них не зафіксовано. Про це сказав заступник командувача Державної прикордонної служби Саулюс Некрашявічюс.

"Жодних подій на прикордонних переходах "Шумськ" і "Тверчюс" зафіксовано не було", — заявив у п’ятницю Некрашявічюс.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що через чергове загострення на кордоні з Білоруссю Литва ухвалила рішення посилити мобілізацію співробітників прикордонної служби. У зв’язку з цим було скасовано щорічні відпустки, а тих, хто пішов на відпочинок, викликали працювати.