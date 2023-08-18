"Угроз нет, но есть риски": Литва сделала важное заявление о границе с россией

Со стороны рф возможны провокации

В Литве не исключают закрытие границ не только с Беларусью, но также и с россией. Это связано с определенными рисками возможных провокаций.

Об этом министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте сказала в интервью LRT.

"У нас была встреча с главой Государственной пограничной службы, и мы всей командой обсуждали не только закрытие границы с Беларусью, но и другие варианты, в частности, закрытие границы с российской федерацией, потому что могут быть разные угрозы, и мы должны быть готовы", — сказала она.

Также Билотайте подчеркнула, что на данный момент сложно сказать, будет ли граница с россией автоматически закрыта в случае полного закрытия границы с РБ.

"На данном этапе я должна сказать, что мы не имеем реальных угроз, но мы видим, что существуют определенные риски, что могут быть различные провокации", — добавила министр.

В то же время издание сообщает, что с 24 часов 18 августа пограничные пункты пропуска с Беларусью в Шумске и Тверече были временно закрыты.

После закрытия пунктов пропуска инцидентов на них не зафиксировано. Об этом сказал заместитель командующего Государственной пограничной службы Саулюс Некрашявичюс.

"Никаких происшествий на погранпереходах "Шумск" и "Тверчюс" зафиксировано не было", — заявил в пятницу Некрашявичюс.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что из-за очередного обострения на границе с Беларусью Литва приняла решение усилить мобилизацию сотрудников погранслужбы. В связи с этим были отменены ежегодные отпуска, а тех, кто ушел на отдых, вызвали на работу.