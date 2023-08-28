Четыре страны ЕС обратились с требованием к Беларуси насчет "вагнеровцев"

В Европе обеспокоены присутствием наемников возле своих границ

Главы Министерства внутренних дел европейских стран приняли совместное решение и потребовали от александра лукашенко выдворить ЧВК "Вагнера" из Беларуси. Кроме того, приграничные районы следует очистить от нелегальных мигрантов и вернуть их в страны происхождения.

Об этом заявил польский министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский во время встречи в Варшаве, передает Polsat News. По его словам, к заявлению присоединились также Литва, Эстония и Латвия.

"Мы приняли заявление. Мы потребовали от властей в Минске немедленного оставления "группой Вагнер" территории Белоруссии, а также немедленного оставления приграничной территории нелегальными мигрантами, которых туда стягивают белорусские службы", — подчеркнул глава министерства.

Мариуш Каминьский добавил, что выдворения "вагнеровцев" из Беларуси "требует международная безопасность". Вдобавок к этому он назвал наемников евгения пригожина "очень опасной группой" и добавил, что их присутствием на границе со странами Балтии и Польшей Беларусь только усугубляет ситуацию.

"В Беларуси дислоцируются несколько тысяч наемников группы "Вагнера". Эта группировка чрезвычайно опасна как для жителей Беларуси, так и для всего региона", — заявил Мариуш Каминьский.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что США призвали своих граждан немедленно покинуть Беларусь после того, как Литва закрыла два пункта пропуска на границе с Республикой. Американцев просят воздержаться от поездок в эту страну.