США призвали своих граждан немедленно покинуть Беларусь: в чем причина
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Часть пунктов пропуска по прежнему работает
Граждан США просят выехать из Беларуси в связи с тем, что Литва закрыла два пункта пропуска на границе с Республикой. Американцев просят воздержаться от поездок в Беларусь в ближайшее время.
Такое сообщение опубликовано на странице Посольства США в Минске в Twitter.
Речь идет о закрытых пунктах пропуска на границе с Беларусью в Тверячюс/Видзы и Сумскас/Лоша. Правительство Литвы еще 18 августа приняло решение приостановить их работу из-за наплыва нелегальных эмигрантов. Остальные пункты пропуска еще работают, но граждан США все равно просят покинуть территорию Республики Беларусь.
"Не ездите в Беларусь. Граждане США в Белоруссии должны немедленно уехать", — сказано в сообщении.
Пункт пропуска Тверячюс/Видзы находится на северо-западной границе Литвы и Беларуси, а пограничный переход Сумскас/Лоша — на западной границе Беларуси.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что о закрытии границ с Беларусью говорят не только в Литве, но также в Польше и Латвии. Финальное согласование этого вопроса произойдет в конце августа.