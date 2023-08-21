США закликали своїх громадян негайно залишити Білорусь: у чому причина

Частина пунктів пропуску, як і раніше, працює

Громадян США просять виїхати з Білорусі через те, що Литва закрила два пункти пропуску на кордоні з Республікою. Американців просять утриматися від поїздок до Білорусі найближчим часом.

Таке повідомлення опубліковано на сторінці Посольства США у Мінську у Twitter.

Йдеться про закриті пункти пропуску на кордоні з Білоруссю у Тверячюс/Відзи та Сумскас/Лоша. Уряд Литви ще 18 серпня ухвалив рішення призупинити їхню роботу через наплив нелегальних емігрантів. Інші пункти пропуску ще працюють, але громадян США все одно просять залишити територію Республіки Білорусь.

"Не їздіть до Білорусі. Громадяни США в Білорусії повинні негайно виїхати", — йдеться у повідомленні.

Пункт пропуску Тверячюс/Відзи знаходиться на північно-західному кордоні Литви та Білорусі, а прикордонний перехід Сумскас/Лоша – на західному кордоні Білорусі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що про закриття кордонів із Білоруссю говорять не лише у Литві, а й у Польщі та Латвії. Фінальне узгодження цього питання відбудеться наприкінці серпня.