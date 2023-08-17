Остання надія на Північну Корею: Ще одна країна кинула рф

Ніхто не хоче грати з росіянами

Збірна росії з футболу продовжує шукати суперників по всьому світу, щоразу отримуючи відмову. На цей раз росіянам відмовив Бахрейн.

Про це повідомляє sport24.ru. Збірна Бахрейну відмовилася від спарингу з росіянами, пославшись на зайнятість.

Примітно, що Російський футбольний союз (РФС) повідомляв, що йдуть переговори з Бахрейном про можливий товариський матч восени. Після цього прессекретар Асоціації футболу Бахрейну Мохаммед Абдулгаффар заявив, що гри проти росії не буде, адже його команду чекають матчі проти Кувейту та Туркменістану.

"РФС справді зв’язувався з нами з приводу товариського матчу, але ніяких домовленостей немає. У вересні ми не можемо провести матч з росією, оскільки гратимемо зі збірними Кувейту та Туркменістану", — заявив Абдулгаффар.

У мережі жартують, що суперником для збірної рф може стати команда "братської" Північної Кореї. Крім того, користувачі вважають, що Бахрейн поставив на місце рф.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань.

Раніше повідомлялося, що 2 команди з окупованого Криму нещодавно отримали атестати для участі у Другій футбольній лізі росії. У зв’язку з цим Українська асоціація футболу (УАФ) вимагає від ФІФА та УЄФА виключити рф зі складу організацій. У відповідь у росії поскаржилися на Україну.