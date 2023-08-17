Последняя надежда на Северную Корею: Еще одна страна кинула рф

Никто не хочет играть с россиянами

Сборная россии по футболу продолжает искать соперников по всему миру, раз за разом получая отказ. На этот раз россиянам отказал Бахрейн.

Об этом сообщает sport24.ru. Сборная Бахрейна отказалась от спарринга с россиянами, сославшись на занятость.

Примечательно, что Российский футбольный союз (РФС) сообщал, что идут переговоры с Бахрейном о возможном товарищеском матче осенью. После этого пресс-секретарь Ассоциации футбола Бахрейна Мохаммед Абдулгаффар заявил, что игры против рф не будет, ведь его команде предстоят матчи против Кувейта и Туркменистана.

"РФС действительно связывался с нами по поводу товарищеского матча, но никаких договоренностей нет. В сентябре мы не можем провести матч с россией, поскольку будем играть со сборными Кувейта и Туркменистана", – заявил Абдулгаффар.

В сети шутят, что соперником для сборной рф может стать команда "братской" Северной Кореи. Кроме того, пользователи считают, что Бахрейн поставил на место рф.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения рф в Украину Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований.

Ранее сообщалось, что 2 команды из оккупированного Крыма недавно получили аттестаты для участия во Второй футбольной лиге рф. В связи с этим Украинская ассоциация футбола (УАФ) потребовала от ФИФА и УЕФА исключить россию из состава организаций. В ответ в рф пожаловались на Украину.