Тосты, пельмени с крабами и оружие. Главное о встрече путина и Ким Чен Ына и рисках для Украины

Ким Чен Ын пообещал поддерживать москву и присматривался к российским спутникам

президент россии владимир путин принял на космодроме "Восточный" в Амурской области своего коллегу-диктатора из КНДР, Ким Чен Ына. Во время встречи Ким пообещал поддерживать все решения россии и сказал, что рф поднялась на священную борьбу за защиту суверенитета и безопасности.

Когда тебе желает успехов только лидер страны, которая сидит в темноте и голодает, это сигнал. Однако для Украины эти переговоры могут представлять опасность в виде поставок КНДР россии тысяч древних советских артснярядов, которые зимой могут полететь нам на головы. "Телеграф" рассказывает главное, что нужно знать об этих переговорах и как на этот дуэт реагирует мир:

Главные тезисы по переговорам

Ким Чен Ын обещает поддерживать путина в борьбе с империализмом,

"связи с россией будут "приоритетом номер один", — сказал Ким Чен Ын путину,

Северная Корея поддерживает войну россии против Украины и желает россии успеха: "Уверены в том, что русская армия и народ непременно одержат большую победу в священной борьбе для наказания сборища зла, претендующего на гегемонию и питающего экспансионисты за создание стабильных условий для развития. Глубоко убежден, что героическая российская армия и народ, блестяще следуя традиции победы, уверенно продемонстрируют бесценные преимущества чести на двух фронтах — СВО и построение сильного государства".

"Уверены в том, что русская армия и народ непременно одержат большую победу в священной борьбе для наказания сборища зла, претендующего на гегемонию и питающего экспансионисты за создание стабильных условий для развития. Глубоко убежден, что героическая российская армия и народ, блестяще следуя традиции победы, уверенно продемонстрируют бесценные преимущества чести на двух фронтах — СВО и построение сильного государства". На вопрос о том, будут ли они вести переговоры о соглашении об оружии , путин ответил лишь, что "все вопросы " на столе.

, путин ответил лишь, что " на столе. Отвечая на вопрос, поможет ли россия КНДР строить спутники , путин ответил: "Мы для этого пришли на космодром "Восточный".

, путин ответил: "Мы для этого пришли на космодром "Восточный". Связям россии с Северной Кореей не помешают санкции ООН — кремль (если россияне предоставят КНДР технологии в обмен на снаряды, это может означать нарушение режима международных санкций).

Тосты, пельмени с крабом и экскурсия: программа диктатора в рф

Вчера утром Ким Чен Ын на своем бронепоезде пересек границу россии в Хасане, где состоялась небольшая церемония и его встретила российская делегация, Ким сошел на красную дорожку под музыку духового оркестра. После этого поезд Кима очень медленно (максимальная скорость поезда 60 км/ч из-за большого количества брони) потянулся к космодрому.

В среду пути лично провел Ким Чен Ыну экскурсию по новейшему российскому космодрому, построенному в 2016 году. Более того, ему разрешили заехать на поезде буквально на космодром. Далее Ким оставил свою заметку в книге отзывов, она звучит так: "Бессмертной будет слава россии, породившей первых завоевателей космоса".

Ким Чен Ын и владимир путин на космодроме

Далее последовала двусторонняя встреча путина и Кима, после которой делегации отправились на роскошный официальный обед. Кима кормили "сибирскими и дальневосточными деликатесами": салатом из утки с инжиром и нектарином, пельменями с камчатским крабом, ушками из белого амура, облепиховым щербетом, осетриной с грибами и картофелем, антрекотом с мраморной говядиной и молоком.

Пельмени с крабом

Во время официального обеда оба диктатора произносили тосты, при чем читали их по бумажкам. Так, путин произнес тост за укрепление дружбы между рф и КНДР, благосостояние и процветание народов стран, за здоровье "товарища Кима":

"У Кореи есть пословица: "одежда хорошая новая, а друг — старая". А у нас в народе говорят: "старый друг лучше новых двоих".

В ответ Ким предложил поднять бокалы "за доброе здоровье уважаемого президента россии товарища владимира путина, новую победу великой россии, непрерывное развитие и укрепление русско-корейской дружбы".

Ким продолжит тур по россии визитом во Владивосток и Комсомольск-на-Амуре, где посетит заводы гражданской и оборонной авиации.

Риски для Украины и оценки мировых СМИ

В украинском ГУР сделали прогноз, что путин будет просить у лидера КНДР оружие, но нет оснований полагать, что он получит все, что хочет. Об этом заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона:

"Этот вопрос обсуждался, и пока ничего сверхнового там не будет. путин будет просить. И сам факт очень красноречив – что вот люди себя называют великой державой, называют какой-то второй армией в мире и обращаются к другим государствам, Северной Корее. И будет говорить снова об артиллерийских снарядах, о помощи в вооружении, об оружии и боекомплекте советских образцов", – сказал Юсов.

россия отчаянно стремится получить больше боеприпасов и для этого в мире осталось немного союзников, пишет NBC News. Встреча путина и Ким Чен Ына была расценена наблюдателями как признак того, как низко упала россия. путин сейчас рад пренебрегать прошлыми позициями, чтобы углубить взаимодействие с одним из своих единственных союзников. Заключение соглашения с Пхеньяном поможет российскому президенту выбраться из затруднительного положения.

КНДР уже имела опыт отправки оружия каринам-изгоям

Северная Корея имеет достаточное количество оружия и боеприпасов, включая артиллерийские снаряды, ракеты и зенитные ракеты, а также опыт продажи такого оборудования другим режимам-изгоям, пишет издание.

Politico назвало встречу "саммитом изгоев", обратив внимание на то, что она завершилась без важных объявлений по оружию, хотя путин признал, что этот вопрос был в повестке дня.

"В среду в обеденном меню на космодроме "Восточный" на далеком востоке россии были: пельмени с крабом, антрекот из мраморной говядины… со смертоносным оружием", — пишет издание.

СМИ окрестили это событие встречей изгоев

Военные аналитики говорят, что потенциальное соглашение об оружии между москвой и Пхеньяном может помочь россии пополнить его исчерпанные запасы, но вряд ли изменит ход войны.

Северной Корее нужны спутники, оружие и еда, пишет CBS News, обращая внимание на то, что встреча на космодроме, важнейшем российском объекте для запуска спутников, свидетельствует, что Ким Чен Ын ищет технической помощи от россии для своих усилий по разработки военных разведывательных спутников, которые он назвал решающими для усиления его ядерного оружия. За последние месяцы Северная Корея неоднократно проваливала попытки вывести на орбиту свой первый военный спутник-шпион.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какое оружие москва будет просить у Пхеньяна. Северная Корея владеет одними из самых больших запасов артиллерии и неуправляемых ракет. Их можно использовать в вооружении советских времен, которым россия обстреливает украинские территории.