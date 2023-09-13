Глава КНДР рассыпался в комплиментах россии

Президент россии владимир путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын утром в среду, 13 сентября, встретились на космодроме Восточный. После его осмотра они начали переговоры.

Об этом сообщают росСМИ. путин напомнил Ким Чен Ыну, что именно СССР первым признал КНДР.

Перед переговорами путин и лидер КНДР ознакомились с ходом сборки новой ракеты-носителя "Ангара". Отмечается, что страны начинают переговоры по военно-техническому сотрудничеству. Диктаторы также познакомились с характеристиками ракеты-носителя "Союз-2".

Ким Чен Ын оставил запись, восхваляющую российских "покорителей космоса". Эксперт сказал, что почерк у него красивый, но разобрать написанное сложно.

"Слава России, породившей первых покорителей космоса, будет бессмертной", — написал Ким.

Запись лидера Северной Кореи

путин заявил, что очень рад принять с визитом в России Ким Чен Ына и что он проходит в особое время, упомянув 75-летие КНДР. Глава Северной Кореи ответил, что отношения с россией являются приоритетом для его страны и выразил уверенность в том, что его переговоры с путиным помогут поднять отношения между странами на новый уровень.

Он добавил, что делегация КНДР с первого момента прибытия на российскую землю "ощутила тепло и гостеприимство рф". Диктатор подчеркнул, что КНДР поддерживает все решения Путина и сказал, что "россия поднялась на священную борьбу для защиты своей безопасности". Он также выразил надежду, что "рф и КНДР всегда будут вместе в борьбе с империализмом".

По данным западных СМИ, встреча путина и Ким Чен Ына грозит миру плохими новостями, поскольку ожидается, что они будут договариваться о продаже оружия российской армии для войны в Украине. Северная Корея является одной из немногих стран, которые с энтузиазмом поддержали россию в ООН.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какое оружие москва будет просить у Пхеньяна. Северная Корея владеет одними из самых больших запасов артиллерии и неуправляемых ракет. Их можно использовать в вооружении советских времен, которым Россия обстреливает украинские территории.