Ким Чен Ын прибыл на встречу с Путиным: первые фото и видео

Вероятно, они проведут переговоры с глазу на глаз

Президент россии владимир путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын утром в среду, 13 сентября, встретились на космодроме Восточный. Лидер КНДР прибыл в рф на бронепоезде.

Кадры их встречи публикуют росСМИ. Оба диктатора выглядят довольными.

"Рад вас видеть. Как вы добрались?", — спросил путин Ким Чен Ына, улыбаясь и пожимая ему руку. Тот в ответ поблагодарил президента россии, что "несмотря на свою занятость, вы нас тепло приняли".

Как известно, лидер КНДР прибыл в россию, чтобы обсудить с путиным продажу оружия российской армии для войны в Украине. К слову, Ким Чен Ын не так часто совершает поездки на пределы КНДР. За 12 лет пребывания у власти он выезжал из страны всего семь раз и дважды пересек межкорейскую границу. Причем четыре из этих семи раз он ездил к главному политическому союзнику – Китаю.

По данным западных СМИ, встреча путина и Ким Чен Ына грозит миру плохими новостями, поскольку ожидается, что они будут договариваться о продаже оружия российской армии для войны в Украине. Северная Корея является одной из немногих стран, которые с энтузиазмом поддержали россию в ООН. Встреча двух диктаторов и возможное соглашение проходит в критический момент для украинского контрнаступления.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какое оружие москва будет просить у Пхеньяна. Северная Корея владеет одними из самых больших запасов артиллерии и неуправляемых ракет. Их можно использовать в вооружении советских времен, которым Россия обстреливает украинские территории.