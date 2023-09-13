Кім Чен Ин прибув на зустріч із путіним: перші фото та відео

Ймовірно, вони проведуть переговори віч-на-віч

Президент росії володимир путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин вранці в середу, 13 вересня, зустрілися на космодромі Восточний. Лідер КНДР прибув до рф на бронепоїзді.

Кадри їхньої зустрічі публікують росЗМІ. Обидва диктатори виглядають задоволеними.

"Радий вас бачити. Як ви доїхали?", — Запитав путін Кім Чен Ина, усміхаючись і потискуючи йому руку. Той у відповідь подякував президенту рф, що "попри свою зайнятість, ви нас тепло прийняли".

Як відомо, лідер КНДР прибув до росії, щоб обговорити з путіним продаж зброї російської армії для війни в Україні. До речі, Кім Чен Ин не так часто здійснює поїздки на межі КНДР. За 12 років перебування при владі він виїжджав із країни лише сім разів і двічі перетнув міжкорейський кордон. Причому чотири із цих семи разів він їздив до головного політичного союзника – Китаю.

За даними західних ЗМІ, зустріч путіна та Кім Чен Ина загрожує світу поганими новинами, оскільки очікується, що вони домовлятимуться про продаж зброї російської армії для війни в Україні. Північна Корея є однією з небагатьох країн, які з ентузіазмом підтримали росію в ООН. Зустріч двох диктаторів та можлива угода проходить у критичний момент для українського контрнаступу.

Раніше "Телеграф" розповідав, яку зброю москва проситиме у Пхеньяна. Північна Корея володіє одними з найбільших запасів артилерії та некерованих ракет. Їх можна використати у озброєнні радянських часів, яким росія обстрілює українські території.