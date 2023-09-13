Тости, пельмені з крабами і зброя. Головне про зустріч путіна і Кім Чен Ина та ризики для України

Кім Чен Ин пообіцяв підтримувати москву та придивлявся до російських супутників

президент росії володимир путін прийняв на космодромі "Восточний" в Амурській області свого колегу-диктатора з КНДР, Кім Чен Ина. Під час зустрічі Кім пообіцяв підтримувати всі рішення росії та сказав, що росія піднялася на священну боротьбу за захист свого суверенітету та безпеки.

Коли тобі бажає успіхів лише лідер країни, яка сидить у темряві та голодує, це так собі сигнал. Однак для України ці переговори можуть нести небезпеку у вигляді постачання КНДР росії тисяч старезних радянських артснярядів, які взимку можуть полетіти нам на голови. "Телеграф" розповідає головне, що треба знати про ці переговори та як на цей дует реагує світ:

Головні тези з переговорів

Кім Чен Ин обіцяє підтримувати путіна в боротьбі з імперіалізмом,

"зв'язки з росією будуть "пріоритетом номер один", — сказав Кім Чен Ин путіну,

сказав Кім Чен Ин путіну, Північна Корея підтримує війну росії проти України та бажає рф успіху : "Впевнені в тому, що російська армія і народ неодмінно здобудуть велику перемогу у священній боротьбі для покарання збіговиська зла, що претендує на гегемонію і живить експансіоністські ілюзії, і (здобуде перемогу в боротьбі) за створення стабільних умов для розвитку. Глибоко переконаний, героїчна російська армія та народ, блискуче наслідуючи традицію перемоги, впевнено продемонструють безцінні переваги честі на двох фронтах — СВО та побудови сильної держави".

: "Впевнені в тому, що російська армія і народ неодмінно здобудуть велику перемогу у священній боротьбі для покарання збіговиська зла, що претендує на гегемонію і живить експансіоністські ілюзії, і (здобуде перемогу в боротьбі) за створення стабільних умов для розвитку. Глибоко переконаний, героїчна російська армія та народ, блискуче наслідуючи традицію перемоги, впевнено продемонструють безцінні переваги честі на двох фронтах — СВО та побудови сильної держави". На запитання про те, чи будуть вони вести переговори про угоду про зброю , путін відповів лише, що "всі питання " на столі.

, путін відповів лише, що " на столі. Відповідаючи на запитання, чи допоможе росія КНДР будувати супутники , путін відповів: "Ми для цього прийшли на космодром "Восточний".

, путін відповів: "Ми для цього прийшли на космодром "Восточний". Зв'язкам росії з Північною Кореєю не завадять санкції ООН, — кремль (якщо росіяни нададуть КНДР технології в обмін на снаряди це може означати порушення режиму міжнародних санкцій).

Тости, пельмені з крабом і екскурсія: програма диктатора у рф

Вчора вранці Кім Чен Ин на своєму бронепоїзді перетнув кордон росії у Хасані, де відбулася невелика церемонія і його зустріла російська делегація, Кім зійшов на червону доріжку під музику духового оркестру. Після цього потяг Кіма дуже повільно (максимальна швидкість потягу 60 км/год через велику кількість броні) потягнувся до космодрому.

У середу путін особисто провів Кім Чен Ину екскурсію найновішим російським космодромом, збудованим у 2016 році. Понад те — йому дозволили заїхати на поїзді буквально на космодром. Далі Кім залишив свою нотатку у книзі відгуків, вона звучить так: "Безсмертною буде слава росії, що породила перших завойовників космосу".

Кім Чен Ин і володимир путіна на космодромі

Далі була двостороння зустріч путіна та Кіма, після якої делегації відправилися на розкішний офіційний обід. Кіма годували "сибірськими та далекосхідними делікатесами": салатом з качки з інжиром і нектарином, пельменями з камчатським крабом, вушками з білого амура, щербетом з обліпихи, осетриною з грибами та картоплею, антрекотом з мармурової яловичини з запеченими овочами, брусницею та молоком.

Пельмені з крабом

Під час офіційного обіду обидва диктатори виголошували тости, при чому читали їх з папірців. Так, путін виголосив тост за зміцнення дружби між рф та КНДР, добробут та процвітання народів країн, за здоров'я "товариша Кіма":

"У Кореї є прислів'я: "одяг гарний новий, а друг — старий". А у нас у народі кажуть: "старий друг кращий нових двох".

У відповідь Кім запропонував підняти келихи "за добре здоров'я шановного президента рф товариша володимира володимировича путіна, нову перемогу великої росії, безперервний розвиток та зміцнення російсько-корейської дружби".

Кім продовжить тур по росії візитом до міста Владивосток та Комсомольськ-на-Амурі, де відвідає заводи цивільної та оборонної авіації.

Ризики для України та оцінки світових ЗМІ

В українському ГУР зробили прогноз, що путін проситиме в лідера КНДР зброю, але немає підстав вважати, що він отримає все, що хоче. Про це заявив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону:

"Це питання обговорювалося, і наразі нічого наднового там не буде. путін буде просити. І сам факт дуже красномовний – що ось люди себе називають великою державою, називають якоюсь другою армією у світі і звертаються до інших держав, Північної Кореї наразі. І буде говорити знову про артилерійські снаряди, про допомогу в озброєнні, про зброю й боєкомплект радянських зразків", – сказав Юсов.

росія відчайдушно прагне отримати більше боєприпасів і для цього у світі лишилося небагато союзників, пише NBC News. Зустріч путіна і Кім Чен Ина була розцінена спостерігачами як ознака того, як низько впала росія. Путін зараз радий нехтувати минулими позиціями, щоб поглибити взаємодію з одним із своїх єдиних союзників. Укладення угоди з Пхеньяном допоможе російському президенту вибратися зі скрутного становища.

КНДР вже мала досвід відправки зброї карїнам-ізгоям

Північна Корея має достатньо зброї та боєприпасів, включаючи артилерійські снаряди, ракети та зенітні ракети, а також досвід продажу такого обладнання іншим режимам-ізгоям, пише видання.

Politico назвало зустріч "самітом ізгоїв", звернувши увагу на те, що вона завершилася без важливих оголошень щодо зброї, хоча путін визнав, що це питання було на порядку денному.

"У середу в обідньому меню на космодромі "Східний" на далекому сході росії були: пельмені з крабом, антрекот з мармурової яловичини… зі смертоносною зброєю", — пише видання.

ЗМІ охрестили цю подію зустріччю ізгоїв

Військові аналітики кажуть, що потенційна угода про зброю між Москвою та Пхеньяном може допомогти Росії поповнити її вичерпані запаси, але навряд чи змінить хід війни.

Північній Кореї потрібні супутники, зброя та їжа, пише CBS News, звертаючи увагу на те, що зустріч на космодромі, найважливішому російському об’єкті для запуску супутників, свідчить про те, що Кім Чен Чен Ин шукає технічної допомоги від росії для своїх зусиль щодо розробки військових розвідувальних супутників, які він назвав вирішальними для посилення його ядерної зброї. За останні місяці Північна Корея неодноразово провалювала спроби вивести на орбіту свій перший військовий супутник-шпигун.

Раніше "Телеграф" розповідав, яку зброю москва проситиме у Пхеньяна. Північна Корея володіє одними з найбільших запасів артилерії та некерованих ракет. Їх можна використати у озброєнні радянських часів, яким рф обстрілює українські території.