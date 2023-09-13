"Це розпач": у США прокоментували візит Кім Чен Ина до росії і пригрозили КНДР

Американці пригрозили США

У Сполучених Штатах Америки прокоментували зустріч путіна та Кім Чен Ина. Там вважають, що ці взаємодії показують, "у якому розпачі перебуває росія".

Таку заяву зробила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, повідомляє CNN. Журналісти також нагадали, що 13 вересня американська влада пообіцяла наслідки для КНДР у разі укладання військової угоди з рф.

У матеріалі наголошується, що президент росії володимир путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин провели переговори в середу на російському космодромі Східний. Під час неї перший заявив про готовність допомогти Північній Кореї у розвитку її космічної та супутникової програми. На запитання репортера, чи допомагатиме росія Північній Кореї запускати її власні супутники і ракети, путін відповів: "Саме тому ми сюди приїхали".

"Нагадаємо, офіційні особи США попередили Північну Корею, що вона "заплатить ціну", якщо вона укладе угоду по зброї з росією.

Якщо Пхеньян надасть Москві зброю для використання у війні проти України, це не позначиться добре на Північній Кореї, і вони заплатять за це ціну в міжнародному співтоваристві, заявляв на брифінгу радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван", — зазначається у статті.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що говорять про візит Кім Чен Ина в рф.