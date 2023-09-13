Дипломат о встрече путина и Ким Чен Ына: это — за гранью позора

россия демонстрирует явную слабость, а Северная Корея может пострадать, говорит Владимир Огрызко

В среду, 13 сентября, когда президент рф владимир путин встречал диктатора Северной Кореи Ким Чен Ына на космодроме "Восточный", Силы обороны Украины нанесли ракетный удар судоремонтному заводу в Севастополе, оккупированном россиянами.

Почему эти два вроде бы не связанных между собой события отражают слабость россии? Об этом экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко объяснил в комментарии "Телеграфу".

"Удары по заводу в Севастополе, где ремонтируют корабли и подлодки, является свидетельством того, что Московии следует готовиться к эвакуации с полуострова. Чем дальше, тем больше становится понятно, что Крым будет освобожден. Причем освобожден, скорее всего, специфическим способом, — считает дипломат. — Перебив сухопутные пути поставок туда, разрушив Крымский мост, прорвав оборону рф на Запорожском направлении, мы вынудим оккупационные войска и коллаборантскую недобитую нечисть уйти. Точно так же, как вынудили их прошлой осенью уйти из Херсона".

По словам эксперта, мы видим признаки того, что украинская армия приобретает инструменты, которые приближают деоккупацию всех наших территорий, включая Крым.

"Сказать, когда именно это будет, невозможно, да и не нужно. Главное, что тенденция четко просматривается. Мы двигаемся в верном направлении", — отмечает экс-глава МИД.

Владимир Огрызко не считает, что Украина специально готовила удары по Севастополю под встречу российского и северокорейского диктаторов.

"Главное управление разведки Минобороны предупреждало, что "бавовны" в Крыму и Севастополе станет больше, так что это — запрограммированные акции. Которые, как и сближение Пхеньяна с москвой, демонстрируют слабость путинской россии. Нынешние объятия двух диктаторов свидетельствуют о полной деградации рф в целом и ее ВПК в частности. Если путин идет на поклон к Ким Чен Ыну и просит у него старое военное снаряжение, боеприпасы, которым по 40-50 лет, это уже даже не на грани, а за гранью позора", — считает эксперт.

Он считает, что из этих российско-северокорейских объятий вряд ли выйдет что-то толковое. Но не исключает, что Северная Корея может рискнуть — и начать поставлять рф устаревшие боеприпасы и так далее. При этом сама очень сильно пострадает в итоге.

"Думаю, Вашингтон передаст китайским товарищам большой привет. И объяснит, чем такие игры могут кончиться и для Китая, и для Северной Кореи, режим которой держится на плаву исключительно благодаря китайской поддержке", — отмечает Владимир Огрызко.

По мнению экс-главы МИДа, путин сейчас может сыграть в формулу "Оружие в обмен на зерно". По типу программы "Нефть в обмен на продовольствие", запущенной ООН для Ирака и позволившей тому с 1995-го по конец 2003 года продавать нефть на мировом рынке в обмен на продовольствие, медикаменты и прочее, необходимое простым гражданам. Но при этом не давая Багдаду восстанавливать вооруженные силы.

"Если рф и КНДР попробуют между собой запустить что-то подобное, Ким Чен Ын сможет это попытаться объяснить заботой о северокорейском населении. Но, думаю, коллективный Запад в любом случае отреагирует на любую кооперации Пхеньяна и москвы. Причем реакция может оказаться весьма болезненной для российского и северокорейского режимов", — прогнозирует Владимир Огрызко.