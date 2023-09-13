Дипломат про зустріч путіна та Кім Чен Ина: це — за межею ганьби

росія демонструє явну слабкість, а Північна Корея може постраждати, каже Володимир Огризко

У середу, 13 вересня, коли президент рф володимир путін зустрічав диктатора Північної Кореї Кім Чен Ина на космодромі "Східний", Сили оборони України завдали ракетного удару судноремонтному заводу в Севастополі, окупованому росіянами.

Чому ці дві начебто не пов’язані між собою події відображають слабкість росії? Про це ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко пояснив у коментарі "Телеграфу".

"Удари по заводу в Севастополі, де ремонтують кораблі та підводні човни, є свідченням того, що Московії слід готуватися до евакуації з півострова. Чим далі, тим більше стає зрозуміло, що Крим буде звільнено. Причому звільнено, швидше за все, специфічним способом, — вважає дипломат. — Перебивши сухопутні шляхи поставок туди, зруйнувавши Кримський міст, прорвавши оборону росії на Запорізькому напрямку, ми змусимо окупаційні війська і колаборантську недобиту нечисть піти. Так само, як змусили їх минулої осені піти з Херсона".

За словами експерта, ми бачимо ознаки того, що українська армія набуває інструментів, що наближають деокупацію всіх наших територій, включаючи Крим.

"Сказати, коли саме це буде, неможливо, та й не потрібно. Головне, що тенденція чітко проглядається. Ми рухаємося у правильному напрямку", — зазначає ексглава МЗС.

Володимир Огризко не вважає, що Україна спеціально готувала удари по Севастополю під зустріч російського і північнокорейського диктаторів.

"Головне управління розвідки Міноборони попереджало, що "бавовни" в Криму і Севастополі стане більше, отже це — запрограмовані акції. Які, як і зближення Пхеньяна з москвою, демонструють слабкість путінської росії. Нинішні обійми двох диктаторів свідчать про повну деградацію рф в цілому та її ВПК зокрема. Якщо путін йде на уклін до Кім Чен Ина і просить у нього старе військове спорядження, боєприпаси, яким по 40-50 років, це вже навіть не на межі, а за межею ганьби", — вважає експерт.

Він вважає, що з цих російсько-північнокорейських обіймів навряд чи вийде щось путнє. Але не виключає, що Північна Корея може ризикнути — і почати постачати росії застарілі боєприпаси тощо. При цьому сама дуже постраждає у результаті.

"Думаю, Вашингтон передасть китайським товаришам велике привітання. І пояснить, чим такі ігри можуть закінчитися і для Китаю, і для Північної Кореї, режим якої тримається на плаву виключно завдяки китайській підтримці", — зазначає Володимир Огризко.

На думку ексглави МЗС, путін зараз може зіграти у формулу "Зброя в обмін на зерно". За типом програми "Нафта в обмін на продовольство", яка була запущена ООН для Іраку і дозволила з 1995-го по кінець 2003 року продавати нафту на світовому ринку в обмін на продовольство, медикаменти та інше, необхідне простим громадянам. Але при цьому не давала Багдаду відновлювати збройні сили.

"Якщо рф і КНДР спробують між собою запустити щось подібне, Кім Чен Ин зможе це спробувати пояснити турботою про північнокорейське населення. Але, думаю, колективний Захід у будь-якому випадку відреагує на будь-яку кооперацію Пхеньяна і Москви. Причому реакція може виявитися дуже болісною для російського та північнокорейського режимів", — прогнозує Володимир Огризко.