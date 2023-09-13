Тінь Китаю за рф та Північною Кореєю: перед яким вибором опинився Сі Цзіньпін

Є небезпечний варіант, що КНДР буде ширмою для угоди Пекіна та москви

Погляди багатьох зараз прикуті до Владивостока. Там російський диктатор володимир путін проводить переговори з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином, зокрема про посилення військово-технічного співробітництва. Однак набагато небезпечнішою може бути співпраця загнаної в кут росії з іншою країною.

Йдеться про Китай, відвідати який путін нібито має намір у жовтні. Про це експерт Міжнародного інституту демократій, екскомандир 2-ї роти 24-го штурмового батальйону ЗСУ "Айдар" Євген Дикий розповів "Телеграфу".

Запасів радянського озброєння у Корейській Народно-Демократичній Республіці не бракує, зазначає Євген Дикий. Але якість тих самих снарядів викликає серйозні сумніви. Та й "плече" поставок дуже велике. До того ж відкриті постачання зброї з Північної Кореї в росії можуть спонукати союзників України збільшити постачання нам тих озброєнь, про які давно просимо. Наприклад, далекобійних ракет – американських ATACMS та німецьких Taurus.

"Є куди небезпечніший варіант, що Північна Корея буде просто ширмою, посередником. За типом Білорусі, з якої в рф йшли "білоруські" креветки та устриці. А насправді росія отримуватиме не застарілі боєприпаси з КНДР (лімітовані, між іншим), а практично невичерпні (і більш придатні) — китайські. Ось тоді ситуація для України — серйозніша", — попереджає експерт.

Але, зазначає він, ми живемо у дуже прозорому світі. І навіть якщо Китай все заперечуватиме, а формально озброєння і боєприпаси будуть поставлятися як північнокорейські, не варто недооцінювати західні розвідки.

"Думаю, при перших же досить великих поставках, все випливе назовні. Включно з китайським слідом, якщо такий буде. І товариш Сі (китайський лідер Сі Цзіньпін. – Ред .), схоже, не ризикує повністю зіпсувати відносини з Заходом. Саме тому не переходить "червоні лінії". Так, Китай допомагає росії самостійно (або за допомогою залежних від нього країн) обходити санкції, робить багато для постачання в рф різноманітної продукції, але переважно продукції подвійного призначення. Формально – цивільної. Плати, мікросхеми, дрони тощо. Але грань у вигляді постачання готової військової продукції Китай поки жодного разу не переходив. І не випадково, адже основний партнер України – США – дуже чітко окреслив цю "червону лінію". А економіка товариша Сі зараз не в такому стані, щоб дозволити собі потрапити під санкції", – пояснює Євген Дикий.

Отже, продовжує експерт, швидше, йдеться про реальну схему між росією та Північною Кореєю. Без Китаю.

"Тим більше, що постачання китайської військової продукції в рф призвело б до відповіді у вигляді різкого збільшення військової допомоги Україні з боку наших західних союзників (куди більше, ніж якщо росія почне отримувати військову допомогу від КНДР). Зокрема, швидше за все, надання всього того, чого раніше не давалося. Плюс — принципово інша кількість таких поставок (у бік різкого збільшення). Плюс — санкції на Китай", — наголошує Євген Дикий.

На його думку, якщо Китай вирішить прийняти путіна в жовтні, чутки про що вже мусуються, останній там, як зараз у Північної Кореї, випрошуватиме зброю, боєприпаси, техніку, більше економічної допомоги.

"Що саме в результаті отримає – сказати складно. З одного боку, китайський лідер не зацікавлений у перемозі України. На його думку, це буде перемога Заходу. Товариш Сі взагалі не вважає Україну суб’єктом усієї цієї історії. У його картині світу ми – американський сателіт. Відповідно, наша перемога дорівнює перемозі Штатів. Приблизно в такій же парадигмі мислить путінський режим, — зазначає експерт. — З іншого боку, росія створила надто багато проблем Китаю. Вона виявилася дуже паршивим китайським сателітом, підвела господаря".

Євген Дикий нагадує, що на початку лютого 2022-го, коли путін приїжджав до Пекіна заради Олімпіади, а насправді отримати схвалення на вторгнення в Україну, він отримав від Сі санкцію виключно на коротку, блискавичну, переможну операцію. Саме так він подавав свою прийдешню атаку на Україну старшим китайським товаришам.

"У результаті росія вплуталася в затяжну війну, програшну політично, економічно, дипломатично. Підставляючи цим і Китай, який змушений лавірувати між сторонами, намагатися не дати росії програти, але при цьому й самому не сильно підставлятися. Причому Китаю все складніше підігравати такому ненадійному сателіту, як рф. Враховуючи ще й те, що путін неодноразово порушував заборону товариша Сі гратися ядерною картою", — акцентує експерт.

Мало того, продовжує він, що путін і його оточення взяли чи не за правило періодично лякати світ ядерною катастрофою, то вони ще й перетягли частину "ядерки" до Білорусі. Грубо порушуючи попередження, що їх прямим текстом озвучував Пекін – про неприпустимість поширення ядерного озброєння. А саме – перебазування його до країн, які не входять до ядерного клубу.

"Можна не сумніватися, що товариш Сі точно незадоволений діями "товариша Пу". І зацікавлений у якнайшвидшому припиненні російсько-української війни. Але щоб завершилася не поразкою росії, а, припустимо, заморожуванням конфлікту по лінії фронту на момент переговорів. Однак на це вже ми не підемо, щоб там хтось думав про нашу суб’єктність", – зазначає Євген Дикий.

Тому, пояснює він, прогнозувати, як підуть переговори лідерів китайського та російського режимів, складно.

"Вибирати Сі доведеться між вагами, на одній чаші яких – купа "головняку", створеного йому путіним, а також загроза потужних західних (насамперед – американських) санкцій, вбивчих для китайської економіки, яка вже пройшла пік свого розквіту і перебуває у передкризовому стані. На другій – прохання "товариша Пу" допомогти зброєю та грошима, "а то Захід переможе".

Сподіваюся, у Сі Цзіньпіна у цьому випадку переможе прагматизм. Втім, у випадку з диктаторськими ідеологічними режимами, а саме таким є режим Компартії Китаю, ніхто й нічого гарантувати не може повністю", – констатує експерт.