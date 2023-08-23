Китай "допоміг" з будівництвом російських укріплень в Україні: що дізналися ЗМІ

Зростання поставок збіглося з початком робіт з фортифікації позицій

Китай за перші сім місяців 2023 року суттєво збільшив постачання будівельної та іншої техніки до росії, яка могла використовуватися у військових цілях.

Як зазначає Wall Street Journal, за цей період обсяги торгівлі між країнами зросли на 36% до 134 мільярдів доларів. При цьому серед поставок є техніка, яка може мати подвійне призначення та використовуватися у військових цілях.

У матеріалі зазначено, що збільшення обсягів поставок землерийної техніки розпочалося приблизно рік тому і за перші 7 місяців року Китай продав москві майже вдвічі більше фронтальних навантажувачів і більш ніж утричі більше екскаваторів у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року.

При цьому старший науковий співробітник Атлантичної ради Джозефа Вебстера зазначає, що це, напевно, пов’язано з необхідністю росіянам будувати укріплення на захоплених територіях в Україні.

За його словами, про це свідчить і те, що саме близько року тому росіяни розпочали активні роботи щодо фортифікації своїх позицій.

Як повідомлялося раніше, напередодні у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Китай продовжує надавати величезну військову підтримку росії. Йдеться про нелетальну військову допомогу, серед якої бронежилети та каски, дрони, тепловізійні оптичні приціли та інше. Зокрема йдеться і про БПЛА, яких, згідно з даними американської розвідки, станом на березень 2023 року росія закупила у Китаю на 12 мільйонів доларів.