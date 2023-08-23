Китай "помог" со строительством российских укреплений в Украине: что узнали СМИ

Рост поставок совпал с началом работ по фортификации позиций

Китай за первые семь месяцев 2023 года существенно увеличил поставки строительной и другой техники в россию, которая могла использоваться в военных целях.

Как отмечает Wall Street Journal, за этот период объемы торговли между странами выросли на 36% до 134 миллиардов долларов. При этом в числе поставок есть техника, которая может иметь двойное назначение и использоваться в военных целях.

В материале указано, что увеличение объемов поставок землеройной техники начался примерно год назад и за первые 7 месяцев года Китай продал москве почти вдвое больше фронтальных погрузчиков и более чем втрое больше экскаваторов в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.

При этом старший научный сотрудник Атлантического совета Джозефа Уэбстера отмечает, что это наверняка связано с необходимостью россиянам строить укрепления на захваченных территориях в Украине.

По его словам, об этом свидетельствует и то, что именно около года назад россияне начали активные работы по фортификации своих позиций.

Как сообщалось ранее, накануне в СМИ появилась информация о том, что Китай продолжает оказывать огромную военную поддержку россии. Речь идет о нелетальной военной помощи, среди которой бронежилеты и каски, дроны, тепловизионные оптические прицелы и другое. В частности речь идет и о БПЛА, которых согласно данным американской разведки, по состоянию на март 2023 года россия закупила у Китая на 12 миллионов долларов.