Перший виїзд путіна за кордон після ордера Гааги: стало відомо, куди і коли зібрався

Китай чітко висловив свою позицію щодо арешту путіна

Російський президент володимир путін погодився відвідати Китай у жовтні 2023 року. Це буде його перший візит за кордон після того, як суд у Гаазі видав ордер на його арешт.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела. Президент росії має взяти участь у форумі "Один пояс, один шлях".

У кремлі поки що ніяк не прокоментували цю інформацію, як і в МЗС Китаю. Проте троє людей з оточення путіна стверджують, що він прийняв запрошення голови Китаю Сі Цзіньпіна, хоч і зазначають, що це дуже делікатна тема.

Востаннє володимир путін відвідував Китай у лютому 2022 року під час зимових Олімпійських ігор у Пекіні — незадовго до повномасштабного вторгнення в Україну. Тоді він провів переговори з Сі Цзіньпіном і два лідери запевнили один одного у партнерстві "без обмежень".

Також відомо, що у березні 2023 року президент Китаю відвідав москву, де зустрівся з володимиром путіним. Два президенти обговорили "китайський мирний план" війни в Україні, а також ядерну тріаду.

Нагадаємо, що володимир путін не виїжджав за межі росії з того часу, як суд у Гаазі видав ордер на його арешт — 17 березня. Російський президент відмовився відвідувати саміт БРІКС у Південній Африці минулого тижня і нібито виступив із відеозв’язку. Влада країни напередодні дала зрозуміти, що виконає наказ Міжнародного кримінального суду про арешт. Також він відмовився відвідувати саміт G20 в Індії, запланований на вересень, хоча в країні не ратифікували статут Римського права. У Китаї ж заявляли, що Міжнародний кримінальний суд має поважати імунітет російського диктатора та пообіцяли зберегти справедливу позицію.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що володимир путін оголосить про мобілізацію наприкінці вересня. Новий указ торкнеться навіть тих росіян, які виїхали за кордон, сподіваючись сховатися від служби в російській армії.