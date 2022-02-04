Керівник експертної групи Бюро аналізу політики Віктор Бобиренко прокоментував спільну заяву глав Росії та Китаю.

Із спільної заяви Китаю та РФ: Сторони виступають проти подальшого розширення НАТО та закликають Альянс припинити свої ідеологізовані підходи часів "холодної війни", поважати суверенітет, безпеку та інтереси інших країн… Китайська сторона підтримує пропозиції, висунуті РФ, щодо створення довгострокових юридично зобов’язуючих гарантій безпеки у Європі.

Це політична хуцпа.

Хуцпа (з ідіш) – це замежева (запредєльная) наглість. Те, що на голову не налазить. Від чого афігєваєш.

Росія вимагає від НАТО поважати суверенітет???!!!

Країна, яка по бєспрєдєлу захопила Крим у суверенної держави — тепер каже:

- Альо, ви там наш суверенітет поважайте, да?

А як розуміти фразочку "поважати інтереси"?

- Альо, ми тут людоїди, поважайте наші інтереси. Чому ви не хочете з ними рахуватися? Які ви злі й не тактовні.

Хтось з вас вірить у те, що людство зможе вберегти мир на землі і навчиться уникати конфліктів?

З такими от?

Після того, що Китай творить з уйгурами?

Після того, що творить Росія?

Треба готувати наших дітей до війни.

Безліч грошей на військово-патріотичне виховання.

Не відміняти призов за жодних умов.

Не просто дозволити купувати зброю. А за бюджетні кошти готувати усіх нею користуватися.

Ми живемо поруч з монстрами. І це потрібно собі затямити.

Орки ніколи не відступляться. Їх може зупинити лише модернова, відмобілізована і безстрашна нація.

Де кожен від 18-ти до 60-ти готовий стати в стрій.

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