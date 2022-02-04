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Путин в Китае: детям Украины нужно готовиться к войне - Виктор Бобыренко

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Виктор Бобыренко Виктор Бобыренко
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Владимир Путин и Си Цзиньпин
Владимир Путин и Си Цзиньпин

Руководитель экспертной группы Бюро анализа политики Виктор Бобыренко прокомментировал совместное заявление глав России и Китая.

Из общего заявления Китая и РФ: Стороны выступают против дальнейшего расширения НАТО и призывают Альянс прекратить свои идеологизированные подходы времен холодной войны, уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран… Китайская сторона поддерживает предложения, выдвинутые РФ, по созданию долгосрочных юридически обязывающих гарантий безопасности в Европе.

Это политическая хуцпа.

Хуцпа (с идиша) – это предельная (запредельная) наглость. То, что на голову не налезает. От чего офигеваешь.

Россия требует от НАТО уважать суверенитет???!!!

Страна, которая по беспределу захватила Крым у суверенного государства – теперь говорит:

– Алё, вы там наш суверенитет уважайте, да?

А как понимать фразу "уважать интересы"?

– Алё, мы здесь людоеды, уважайте наши интересы. Почему вы не хотите с ними считаться? Как вы злы и не тактичны.

Кто-то из вас верит в то, что человечество сможет уберечь мир на земле и научиться избегать конфликтов?

С такими вот?

После того, что Китай творит с уйгурами?

После того, что творит Россия?

Надо готовить наших детей к войне.

Множество денег на военно-патриотическое воспитание.

Не отменять призыв ни при каких условиях.

Не просто разрешить покупать оружие. А за бюджетные средства готовить всех им пользоваться.

Мы живем рядом с монстрами. И это нужно себе понять.

Орки никогда не отступят. Их может остановить только современная, отмобилизованная и бесстрашная нация.

Где каждый от 18 до 60 готов стать в строй.

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Теги:
#Китай #Россия #Блог #Виктор Бобыренко
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