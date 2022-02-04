Путин в Китае: детям Украины нужно готовиться к войне - Виктор Бобыренко
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1412
Руководитель экспертной группы Бюро анализа политики Виктор Бобыренко прокомментировал совместное заявление глав России и Китая.
Из общего заявления Китая и РФ: Стороны выступают против дальнейшего расширения НАТО и призывают Альянс прекратить свои идеологизированные подходы времен холодной войны, уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран… Китайская сторона поддерживает предложения, выдвинутые РФ, по созданию долгосрочных юридически обязывающих гарантий безопасности в Европе.
Это политическая хуцпа.
Хуцпа (с идиша) – это предельная (запредельная) наглость. То, что на голову не налезает. От чего офигеваешь.
Россия требует от НАТО уважать суверенитет???!!!
Страна, которая по беспределу захватила Крым у суверенного государства – теперь говорит:
– Алё, вы там наш суверенитет уважайте, да?
А как понимать фразу "уважать интересы"?
– Алё, мы здесь людоеды, уважайте наши интересы. Почему вы не хотите с ними считаться? Как вы злы и не тактичны.
Кто-то из вас верит в то, что человечество сможет уберечь мир на земле и научиться избегать конфликтов?
С такими вот?
После того, что Китай творит с уйгурами?
После того, что творит Россия?
Надо готовить наших детей к войне.
Множество денег на военно-патриотическое воспитание.
Не отменять призыв ни при каких условиях.
Не просто разрешить покупать оружие. А за бюджетные средства готовить всех им пользоваться.
Мы живем рядом с монстрами. И это нужно себе понять.
Орки никогда не отступят. Их может остановить только современная, отмобилизованная и бесстрашная нация.
Где каждый от 18 до 60 готов стать в строй.
Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-