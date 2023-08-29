Первый выезд путина за рубеж после ордера Гааги: стало известно, куда и когда собрался

Китай четко выразил свою позицию на счет ареста путин

Российский президент владимир путин согласился посетить Китай в октябре 2023 года. Это будет его первый визит за рубеж после того, как суд в Гааге выдал ордер на его арест.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Президент россии должен принять участие в форуме "Один пояс, один путь".

В кремле пока никак не прокомментировали эту информацию, как и в МИД Китая. Однако три человека из окружения путина утверждают, что он принял приглашение председателя Китая Си Цзиньпина, хотя и отмечают, что это очень деликатная тема.

Последний раз владимир путин посещал Китай в феврале 2022 года во время зимних Олимпийских игр в Пекине — незадолго до полномасштабного вторжения в Украину. Тогда он провел переговоры с Си Цзиньпином и два лидера заверили друг друга в партнерстве "без ограничений".

Также известно, что в марте 2023 года президент Китая посетил москву, где встретился с владимиром путиным. Два президента обсудили "китайский мирный план" войны в Украине, а также ядерную триаду.

Напомним, что владимир путин не выезжал за пределы россии с тех пор, как суд в Гааге выдал ордер на его арест — 17 марта. Российский президент отказался посещать саммит БРИКС в Южной Африке на прошлой неделе и якобы выступил по видеосвязи. Власти страны накануне дали понять, что исполнят приказ Международного уголовного суда об аресте. Также он отказался посещать саммит G20 в Индии, который запланирован на сентябрь, хотя в стране не ратифицировали статут Римского права. В Кита же заявляли, что Международный уголовный суд должен уважать иммунитет российского диктатора и пообещали сохранить справедливую позицию.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что владимир путин объявит о мобилизации в конце сентября. Новый указ коснется даже тех россиян, которые выехали за границу в надежде спрятаться от службы в российской армии.