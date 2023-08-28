путин точно объявит мобилизацию: стали известны сроки и две причины

Для россиян, которые скрываются от мобилизации за границей, в Кремле подготовили "спецпредложение"

В конце сентября в россии могут снова объявить мобилизацию, как это было сделано осенью прошлого года. В Кремле уже подготовлен проект указа президента россии, который ожидает только подписи путина.

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на собственные источники в украинских спецслужбах. По их данным, дата, а именно последняя декада сентября, выбрана не случайно.

На момент окончания сентября уже пройдет Единый день голосования (10 сентября), в который будут проведены довыборы депутатов в Государственную думу, выборы глав 26 регионов и выборы депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти. Поэтому негативная реакция россиян на новый путинский указ никак не скажется на результатах выборов. Кроме того, большая часть россиян в конце первого месяца осени вернется из отпусков и каникул из-за рубежа.

А тем россиянам мобилизационного возраста, которые на момент подписания указа о мобилизации не вернутся в россию, готовят "спецпредложение". Им дадут неделю на то, чтобы приехать в страну и "отдать долг родине", то есть отслужить в российской армии один год.

Также источники в спецслужбах отмечают, что на данный момент мобилизация проходит латентно, однако есть причины, по которым путин нуждается в принятии второй волны. Первая из них — армия россии на фронте в Украине понесла серьезные потери. Вторая заключается в том, что ресурс зеков, которых, среди прочего, вербовал егвений пригожин, иссяк. Мобилизацией обычных граждан в россии надеются восполнить потери, чтобы продолжить ведение боев на фронте.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, ждать ли в Украине усиления мобилизации. В Верховной Раде Украины напомнили, что ВСУ тоже несут потери на фронте, которые нужно восполнять.