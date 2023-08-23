путин опять заявил, что "еще ничего не начинал", обещает "сюрпризы" на фронте: в Украине ему ответили

Оккупанты еще "ничего не начинали", но в Украине уже убито почти 500 детей

Главный коллаборант Запорожской области евгений балицкий встретился 23 августа с российским президентом владимиром путиным. Российский диктатор в очередной раз заявил, что оккупанты "еще ничего не начинали" в Украине.

Об этом сообщают росСМИ. Кроме того, по словам балицкого, путин анонсировал осенью изменения на фронте.

Так, временно исполняющий обязанности так называемого "главы" оккупированной части Запорожской области обсудил с российским президентом ход войны в Украине. Российский диктатор отметил "улучшение обстановки" в регионе, а балицкий поблагодарил его за насильную депортацию украинцев в россию и пообещал, что оккупированные части газифицируют в течение года. Примечательно, что до российского вторжения проблем с газом в этом регионе не наблюдалось.

В этой же беседе путин подтвердил свои слова о том, что полтора года оккупанты якобы воюют не на полную мощность.

"Мы еще ничего не начинали. И осенью будет очень много интересного", — заявил балицкий со ссылкой на слова владимира путина.

В сети подняли на смех фразу "мы еще ничего не начинали", которую путин повторяет с первых дней полномасштабного вторжения в Украину. В частности, украинский военный и один из основателей "Демсокиры" Александр Нойнец опубликовал пост, в котором с иронией прокомментировал заявления путина. Он предположил, что россия действительно еще ничего не начинала и где-то есть "армия Венка (Вальтер Венк — один из самых молодых генералов сухопутных войск нацистской Германии во Второй мировой войне, ред.), вся верхом на Арматах, и вооружена по последнему слову вундерваффе".

Но в таком случае прошедшие 1,5 года путин врал россиянам, а "своих граждан" в Херсоне и Снигиревке он предал и отдал "украинским карателям" просто так. Но есть и второй вариант — путин врет балицкому как до этого врал стремоусову и другим коллаборантам.

Также в сети поинтересовались, в курсе ли путин, что его заявления читают вдовы погибших российских солдат и другие их родственники. А некоторые пользователи предположили, что "очень интересные" дела осенью — это может быть очередная мобилизация. Хотя во времена русско-японской войны их было 11, но в итоге они все равно не помогли выиграть сражение. Кроме того, в сети напомнили, что за фразой "мы еще ничего не начинали" стоят жизни сотен убитых украинский детей и просто мирного населения. Отметим, что с начала вторжения в Украину россияне убили 494 ребенка.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что путин собрался протянуть на оккупированный Донбасс "скоростную железную дорогу" и подключить сюда Беларусь. В сети высмеяли такое заявление.