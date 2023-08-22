Ее убила российская ракета: в Чернигове простились с 6-летней Софией (видео)

Девочку похоронят в Славутиче

В Чернигове простились в 6-летней Софией, погибшей во время ракетного удара, который российские оккупанты совершили по центру города 19 августа. Церемония проходила в Свято-Троицком соборе.

Ребенка, ставшего очередной жертвой россиян, похоронят в Славутиче. Об этом сообщают "Радіо Свобода" и "Суспільне Чернігів", публикуя соответствующие видео с прощания с Софийкой.

Девочка была единственным и долгожданным ребенком в семье. Ее отец является украинским воином, который отважно защищает Украину в борьбе с российскими захватчиками. Мама Софийки не может поверить в случившееся и говорит, что дочь была ее смыслом жизни и она жила только ради своего ребенка.

В СМИ напомнили, что 19 августа, когда россияне запустили по Чернигову ракеты, София вместе с мамой гуляли по центру города. Накануне они приехали туда к своим родственникам. После случившегося ребенка успели доставить в больницу в состоянии клинической смерти. Ее сердце удалось вновь запустить. Однако жизнь малышки врачи, к сожалению, спасти не смогли.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский показал видео, на котором запечатлены последствия ракетного удара оккупантов по Чернигову.