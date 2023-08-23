путін знову заявив, що "ще нічого не починав", обіцяє "сюрпризи" на фронті: в Україні йому відповіли

Окупанти ще "нічого не починали", але в Україні вже вбито майже 500 дітей

Головний колаборант Запорізької області євген балицький зустрівся 23 серпня з російським президентом володимиром путіним. Російський диктатор вкотре заявив, що окупанти "ще нічого не починали" в Україні.

Про це повідомляють росЗМІ. Крім того, за словами балицького, путін анонсував восени зміни на фронті.

Так, тимчасово виконуючий обов’язки так званої глави окупованої частини Запорізької області обговорив з російським президентом хід війни в Україні. Російський диктатор наголосив на "покращенні обстановки" в регіоні, а балицький подякував йому за насильну депортацію українців до росії та пообіцяв, що окуповані частини газифікують протягом року. Примітно, що до російського вторгнення проблем із газом у цьому регіоні не спостерігалося.

У цій же бесіді путін підтвердив свої слова про те, що півтора року окупанти нібито воюють не на повну потужність.

"Ми ще нічого не починали. І восени буде дуже багато цікавого", — заявив балицький з посиланням на слова володимира путіна.

У мережі підняли на сміх фразу "ми ще нічого не починали", яку путін повторює з перших днів повномасштабного вторгнення в Україну. Зокрема, український військовий та один із засновників "Демсокири" Олександр Нойнець опублікував пост, у якому з іронією прокоментував заяви путіна. Він припустив, що росія дійсно ще нічого не починала і десь є "армія Венка (Вальтер Венк — один із наймолодших генералів сухопутних військ нацистської Німеччини у Другій світовій війні, ред.), вся верхи на Арматах, і озброєна за останнім словом вундерваффе".

Але в такому разі минулі 1,5 роки путін брехав росіянам, а "своїх громадян" у Херсоні та Снігурівці він зрадив і віддав "українським карателям" просто так. Але є й другий варіант — путін бреше балицькому, як до цього брехав стрємоусову та іншим колаборантам.

Також у мережі поцікавилися, чи в курсі путін, що його заяви читають вдови загиблих російських солдатів та інші їхні родичі. А деякі користувачі припустили, що "дуже цікаві" справи восени це може бути чергова мобілізація. Хоча за часів російсько-японської війни їх було 11, але в результаті вони все одно не допомогли виграти бій. Крім того, у мережі нагадали, що за фразою "ми ще нічого не починали" стоять життя сотень убитих українських дітей та просто мирного населення. Зазначимо, що з початку вторгнення в Україну росіяни вбили 494 дитини.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що путін зібрався протягнути на окупований Донбас "швидкісну залізницю" та підключити сюди Білорусь. У мережі висміяли таку заяву.