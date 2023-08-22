Її вбила російська ракета: у Чернігові попрощалися із 6-річною Софією (відео)

Дівчинку поховають у Славутичі

У Чернігові попрощалися до 6-річної Софії, яка загинула під час ракетного удару, який російські окупанти здійснили по центру міста 19 серпня. Церемонія проходила у Свято-Троїцькому соборі.

Дитину, яка стала черговою жертвою росіян, поховають у Славутичі. Про це повідомляють "Радіо Свобода" та "Суспільне Чернігів", публікуючи відповідні відео із прощання з Софійкою.

Дівчинка була єдиною та довгоочікуваною дитиною в сім’ї. Її батько є українським воїном, який відважно захищає Україну у боротьбі із російськими загарбниками. Мама Софійки не може повірити в те, що трапилося, і каже, що дочка була її сенсом життя і вона жила тільки заради своєї дитини.

У ЗМІ нагадали, що 19 серпня, коли росіяни запустили по Чернігову ракети, Софія разом із мамою гуляли центром міста. Напередодні вони приїхали до своїх родичів. Після того, що сталося, дівчинку встигли доставити до лікарні у стані клінічної смерті. Її серце вдалося знову запустити. Однак життя дитини лікарі, на жаль, врятувати не змогли.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський показав відео, на якому знято наслідки ракетного удару окупантів по Чернігову.