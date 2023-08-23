Після того, що сталося, депутат спробувала виправдатися, сказавши, що повністю підтримує президента

Саратовська депутатка правлячої російської партії "Єдина росія" Юлія Трухманова буде виключена з політсили за свої слова про російського диктатора володимира путіна. Річ у тому, що в мережу злили запис її розмови з самовисуванцем Дмитром Липенським, у ході якого вона назвала президента рф "чмом болотним" і "ніхтошкою".

Рішення про виключення Трухманової буде ухвалено на найближчому засіданні. За даними російських ЗМІ, запис цієї розмови було опубліковано на місцевих YouTube-каналах.

Так, у ході бесіди Липенський та Трухманова сперечалися про приватизацію у росії. Самовисуванець сказав співрозмовниці, що путін причетний до приватизації. У відповідь на це вона сказала, що той не міг брати активної участі в цьому процесі, оскільки сам був "ніхтошкою" і "чмом болотним": носив портфель за тодішнім мером Санкт-Петербурга Анатолієм Собчаком і наливав йому каву.

"Приватизація – що це було? Це було шахрайство. У світовому розмірі. А навіщо це було вигадано? Це легалізація елементарного... І це вигадав не путін. Це вигадали інші <…> Він був ніхто і звати його ніяк <…> Він дипломат носив і каву наливав. Ніхто. Чмо болотне", — сказала Трухманова.

Після того, як довкола висловлювань депутата почався справжній скандал, вона спробувала виправдатися, заявивши, що повністю підтримує російського "лідера", а її слова нібито вирвали з контексту. Вона також передбачила, що запис могли змонтувати. Тому депутат готова звертатися до суду з позовом щодо захисту честі, гідності та ділової репутації.

Водночас інцидент прокоментували в "Єдиній росії", заявивши, що висловлювання депутата у бік президента рф є абсурдними.

"У зв’язку з обурливими, абсурдними та відверто дурними висловлюваннями депутата Ради депутатів м. Маркса Юлії Трухманової про керівництво нашої країни прийнято рішення про її виключення з Партії та фракції. Також вона буде виключена з-поміж кандидатів у депутати представницького органу нового скликання від "Єдиної росії" ", — зазначили у пресрелізі на сайті партії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в росії ряд високопоставлених військових керівників усунули з посад після невдалої спроби "вагнерівського" заколоту. Генерала сергія суровикина після того, що трапилося, затримали, а разом з ним під роздачу потрапили й інші наближені до нього генерали.