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Депутат из партии путина назвала его "чмом болотным" (аудио)

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Автор
владимир путин и Юлия Трухманова Новость обновлена 23 августа 2023, 18:05
владимир путин и Юлия Трухманова. Фото Коллаж "Телеграфа"

После случившегося депутат попыталась оправдаться, сказав, что полностью поддерживает президента

Саратовская депутат правящей российской партии "Единая россия" Юлия Трухманова будет исключена из политсилы за свои слова о российском диктаторе владимире путине. Дело в том, что в сеть слили запись ее разговора с самовыдвиженцем Дмитрием Липенским, в ходе которого она назвала президента рф "чмом болотным" и "никтошкой".

Решение об исключении Трухмановой будет принято на ближайшем заседании. По данным российских СМИ, запись этого разговора была опубликована на местных YouTube-каналах.

Так, в ходе беседы Липенский и Трухманова спорили о приватизации в россии. Самовыдвиженец сказал собеседнице, что путин причастен к приватизации. В ответ на это она сказала, что тот не мог принимать активного участия в этом процессе, поскольку сам был "никтошкой" и "чмом болотным": носил портфель за тогдашним мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком и наливал ему кофе.

"Приватизация — что это было? Это было мошенничество. В глобальном размере. А зачем это было придумано? Это легализация элементарного… И это придумал не путин. Это придумали другие <…> Он был никто и звать его никак <…> Он дипломат носил и кофе наливал. Никто. Чмо болотное", — сказала Трухманова.

После того как вокруг высказываний депутата начался настоящий скандал, она попыталась оправдаться, заявив, что полностью поддерживает российского "лидера", а ее слова якобы вырвали из контекста. Она также предположила, что запись могли смонтировать. Потому депутат готова обращаться в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации.

В то же время инцидент прокомментировали в "Единой россии", заявив, что высказывания депутата в сторону президента рф являются абсурдными.

"В связи с возмутительными, абсурдными и откровенно глупыми высказываниями депутата Совета депутатов г. Маркса Юлии Трухмановой о руководстве нашей страны принято решение о ее исключении из Партии и фракции. Также она будет исключена из числа кандидатов в депутаты представительного органа нового созыва от "Единой россии", — отметили в пресс-релизе на сайте партии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в россии ряд высокопоставленных военных руководителей отстранили от должностей после неудачной попытки "вагнеровского" мятежа. Генерала сергея суровикина после случившегося задержали, а вместе с ним под раздачу попали и другие приближенные к нему генералы.

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#Россия #Единая Россия #Депутат #Владимир Путин