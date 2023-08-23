После случившегося депутат попыталась оправдаться, сказав, что полностью поддерживает президента

Саратовская депутат правящей российской партии "Единая россия" Юлия Трухманова будет исключена из политсилы за свои слова о российском диктаторе владимире путине. Дело в том, что в сеть слили запись ее разговора с самовыдвиженцем Дмитрием Липенским, в ходе которого она назвала президента рф "чмом болотным" и "никтошкой".

Решение об исключении Трухмановой будет принято на ближайшем заседании. По данным российских СМИ, запись этого разговора была опубликована на местных YouTube-каналах.

Так, в ходе беседы Липенский и Трухманова спорили о приватизации в россии. Самовыдвиженец сказал собеседнице, что путин причастен к приватизации. В ответ на это она сказала, что тот не мог принимать активного участия в этом процессе, поскольку сам был "никтошкой" и "чмом болотным": носил портфель за тогдашним мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком и наливал ему кофе.

"Приватизация — что это было? Это было мошенничество. В глобальном размере. А зачем это было придумано? Это легализация элементарного… И это придумал не путин. Это придумали другие <…> Он был никто и звать его никак <…> Он дипломат носил и кофе наливал. Никто. Чмо болотное", — сказала Трухманова.

После того как вокруг высказываний депутата начался настоящий скандал, она попыталась оправдаться, заявив, что полностью поддерживает российского "лидера", а ее слова якобы вырвали из контекста. Она также предположила, что запись могли смонтировать. Потому депутат готова обращаться в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации.

В то же время инцидент прокомментировали в "Единой россии", заявив, что высказывания депутата в сторону президента рф являются абсурдными.

"В связи с возмутительными, абсурдными и откровенно глупыми высказываниями депутата Совета депутатов г. Маркса Юлии Трухмановой о руководстве нашей страны принято решение о ее исключении из Партии и фракции. Также она будет исключена из числа кандидатов в депутаты представительного органа нового созыва от "Единой россии", — отметили в пресс-релизе на сайте партии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в россии ряд высокопоставленных военных руководителей отстранили от должностей после неудачной попытки "вагнеровского" мятежа. Генерала сергея суровикина после случившегося задержали, а вместе с ним под раздачу попали и другие приближенные к нему генералы.